Oda al 'community manager'

Seres incomprendidos, pulpos digitales a los que no les aplica consideración. Los community manager, los llamados “CM”, soportan sin descanso la presión de múltiples jefes y de miles de personas en redes sociales. Aguantan insultos y cargan una gran responsabilidad que muchas veces no es correspondida ni con su salario ni con su labor.



Pobres, se podría decir. Sus errores no se corrigen privadamente en las empresas, sino que se vuelven “virales” o “tendencias”. Como si no tuvieran derecho a fallar, a los CM se les crucifica por olvidar una tilde, gestionar mal un comentario (puede ser grave, sí) o por arriesgarse a publicar contenidos que se salgan del molde. Unas veces les sale bien la apuesta, otras no tanto. Y cuando la idea no resulta como se esperaba, su puesto y reputación quedan en entredicho.

A los CM les toca duro, en serio. Si trabajan en el sector público, en un ministerio, por ejemplo, son explotados con jornadas de 12 o 14 horas diarias y sin los normales descansos de un fin de semana. Ni qué decir si trabajan en un medio de comunicación. Su oficio está menospreciado, es más, muchos aún creen que los CM se la pasan chateando y solo publican las fotos o mensajes del día. Pero no es así: es enorme lo que hay detrás de su trabajo, es decir, de una correcta administración y gestión de contenido en una red social oficial.

Lo triste, además de todo, es que hay miles de CM buscando oportunidades laborales y por eso mismo se “regalan”. Pasa también con otros profesionales en Colombia, desde luego, aunque no por eso deja de ser grave este panorama. La competencia es hasta ridícula, pues aparecen CM comunicadores, periodistas, egresados de Mercadeo, Publicidad, lenguaje audiovisual, diseñadores y todo aquel que sepa moverse en Twitter (X), Facebook, Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin, Snapchat y cuanta red aparezca. Para ser CM, creo tristemente, no es obligatoria una profesión.

Quizás usted no lo sepa ―y no tiene porqué―, pero lo normal es que al CM se le asignen más funciones, alcances y responsabilidades de las que debe. ¿Que si la empresa debe abrir cuenta en Threads? “Pregúntele al CM”, podría decirse. En la mala práctica, un community manager es obligado a crear estrategias, acciones tácticas, construir y afianzar comunidades digitales, redactar copies, crear parrillas de contenido, realizar seguimientos e informes de rendimiento, hacer cubrimientos, publicar contenido en vivo, atender crisis en redes sociales, ofrecer contenido de valor, potenciar la presencia digital de la organización, velar por la marca y tono de comunicación; y hasta servir de vendedor y de servicio al cliente, ya que también tiene que atender los comentarios, insultos o PQRS que llegan en mensajes directos o incluso en los posts. Y no falta quien les exija que sean también diseñadores y realizadores de video (incluso con Inteligencia Artificial) para que hagan las piezas gráficas y los contenidos multimedia.

Si se ganaran 10 millones de pesos mensuales, quizás hasta se asimilaría mejor su adversidad; sin embargo, la remuneración que les llega no suele ser óptima. Lo increíble ―y lo que habla muy bien de su existencia― es que los CM son casi siempre gente sonriente; su juventud es sinónimo de proactividad y energía. ¡El buen CM se cansa, pero aguanta!

Así como cualquiera no puede ser periodista, verdadero creador de contenido o influenciador, un buen community manager, como hemos dicho, no es precisamente el que chatea, publica fotos y responde mensajes. Hay diferentes perfiles que se deben contemplar y complementar de acuerdo con los alcances y expectativas de las compañías en su presencia digital. Están para eso el social media manager, el social media coordinator, el content manager, el social media creative, el diseñador, el realizador y/o productor audiovisual, el infógrafo, el analista digital, entre varios otros…

Cuando todo este trabajo le toca a una sola persona es como si dejara de serlo para convertirse en un pulpo digital que mucho abarca, pero poco aprieta…Presento de esta forma mis respetos a todos los CM que se ganan la vida en el mundo agreste y encantador de las redes sociales, el mismo de la ofensa, las bodegas y la instantaneidad. Es algo abrumador su trabajo, sin duda, tanto que muchos no podrían soportarlo.

