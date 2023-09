Nosotros, los de la segunda línea

Esto no comenzó bien y tampoco va bien. Los mensajes del gobierno Petro van en contravía de lo que pensamos millones de colombianos (¡sí, millones!) que jamás han tenido que ver con armas ni con marchas violentas ni manifestaciones vandálicas. Quizás sea usted también uno de ellos, y quizás usted esté de acuerdo conmigo en este texto.



Liberar delincuentes es absolutamente desmoralizador para quienes hemos intentado hacer las cosas bien en esta vida. Se reconoce que varios hemos sido ciudadanos pecadores, por comprar quizás algún artículo de contrabando en un Sanandresito o fotocopiar sin derecho un libro para cumplir con algún estudio. Habremos podido cometer muchas infracciones, sí, como tomar trago en un parque, botar basura, pagarle a un tramitador, y eso está muy mal, lo acepto, pero ante la gravedad de lo que pasa en Colombia eso es apenas un suspiro.

Somos millones los que no hemos matado, ni apuñalado a nadie, ni roto los vidrios de casas o de buses para reclamar nuestros derechos. ¿Por qué entonces reciben más y más beneficios los que ultrajan este país sin siquiera exponerse a que el Gobierno los castigue socialmente? Somos millones los que no hemos cedido a la corrupción y la plata fácil. Somos millones los que nos hemos esforzado durante años para estudiar, trabajar, formar un capital, crecer profesionalmente, cumplir nuestras obligaciones familiares y darnos gusto, ¡desde luego!, porque de eso se trata, de poder ir a la playa o a la piscina en vacaciones o comprarse un buen jean sin que eso signifique que seamos enemigos de nadie, ni contradictores de un gobierno dizque del cambio.

De un momento otro, este Gobierno estigmatizó a millones de colombianos como los más ricos sin serlo. Nos clasificó como partícipes de una oligarquía opresora y no sé qué más sofismas y cuentos chimbos. En una asquerosa práctica, esta administración de Petro ha radicalizado aún más este país, buscando enemigos donde no los hay, haciéndose el ciego donde sí se palpan. Con mensajes desdeñosos para empresarios, medios de comunicación, periodistas y un sinfín de flancos que se le ocurren para tapar sus propias falencias, el ambiente es cada vez más oscuro en apenas un año y migajas de Gobierno.

Twitter (X), señor presidente, no es la vida. Es apenas un reflejo parcial –muy parcial– de lo que sucede. Complacerse con los halagos de sus propias bodegas pagas es una fantasía. Que los medios y la prensa hagan tanto eco de lo que allí se dice puede ser una equivocación. Y da igual al final de cuentas, porque el buen político siempre defrauda. El problema, insisto, es que se castigue a quien intenta hacer las cosas bien y se premie al malhechor. Muchos son los que pagan sus impuestos, valorizaciones y cuanto venga, con apremios y con rabia, porque todo está carísimo y porque a este país se lo siguen robando. ¿Qué está recibiendo a cambio esta parte tan importante de la población? Más reformas tributarias.

¿Y los delincuentes? No, ellos no pagan. Al contrario. Sulfura que en este Gobierno se les dé carta libre para actuar. Ahora debemos soportar que el Gobierno pretenda pagarles a jóvenes un millón de pesos mensuales por no matar. La intención puede ser buena, alejarlos de la violencia, pero ¿qué pasará si estos jóvenes dejan de recibir luego este dinero? ¿No serían estas potenciales “primeras línea” a lo largo del país que defenderán a Petro porque este los compró con un nuevo ‘subsidio’? ¿Qué puede decir un joven de bien que se endeuda para poder estudiar y ve que la recompensa se la dan al maleante?

Se siente uno hasta idiota por intentar seguir el camino de lo correcto en Colombia. A los narcotraficantes se les buscan más beneficios. Ya existen principios de oportunidad para los corruptos, con lo que rebajan penas que cumplen cómodamente en propias mansiones. En este Gobierno hay ‘ideas’ de sacar más gente de las cárceles, propuestas para que delincuentes puedan quedarse con dinero mal habido a cambio de delaciones. Eso de “Ser Pillo Paga” tiene asidero.

Paz anhelamos todos. Vivir sabroso, también. Cuidar nuestro país, nuestras selvas, buscar una producción más limpia de riqueza no encuentra contradictores en cabezas de mediana sensatez. En eso estamos de acuerdo todos. Podemos transitar hacia ese escenario, aunque sin atropellar(nos), sin irradiar miedo y sin irrespetar a la gente: porque dejar plantada a la gente que también trabaja por Colombia es un claro irrespeto. El gran problema, en resumidas cuentas, es que la persona que debe orientar esta república parece confiar más en aquellos que la han traicionado, herido y matado durante décadas. Colombia sobrevive sin saberse cómo. Pidamos que no muera lo único bueno que queda.

JAVIER BORDA

En Twitter: @javieraborda

