“No es importante lo que digan los famosos"

Hay que saber escoger a quién escuchar y a quién pedirle una opinión. Seguro usted también ha sufrido en estos tiempos los comentarios de supuestos expertos que no son más –si acaso- que buenos conversadores.

Esta lección nos la dio el mejor técnico de fútbol de la actualidad, Jürgen Klopp. El alemán al mando del Liverpool estaba sentado en rueda de prensa y un periodista le anticipó que haría una pregunta extrafutbolística, sobre nada menos que el coronavirus, el personaje del año, sin duda.



–¿Están preocupados como club sobre su propagación o si pudiese afectarlos? –indagó el comunicador.



Entonces el técnico, que estaba rascándose la nariz, bajó las manos y se quedó pensando un instante antes de replicar injustamente al periodista: "Lo que no me gusta en la vida es que (para) algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol es importante. No lo entiendo, realmente no lo entiendo", dijo.



Klopp no estaba en su mejor momento: su equipo acababa de quedar eliminado de la FA Cup tras perder 2-0 ante el Chelsea, en el estadio Stamford Bridge de Londres.



"No es importante lo que digan las personas famosas –reiteró Klopp sin parar–. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta. No las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo. La gente con conocimiento debería decir a la gente qué hacer y si todo estará bien o no. No los entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus... ¿Por qué yo? Llevo una gorra y voy mal afeitado".



Nada tiene que ver el vestuario o la barba descuidada con el conocimiento, pero sí es muy cierto que debemos atender la voz de la gente preparada. En su mundo futbolístico, el mismo Klopp reconoció lo que fue alguna vez: “Tenía la habilidad de un futbolista de quinta división y el cerebro de uno de primera división. El resultado fue un futbolista de segunda división”.



Ahora el DT es una figura mundial y conlleva una responsabilidad, pero eso no significa que deba hablar ni mucho menos saber de todo. Pasa así con todos los famosos. Pueden opinar de lo que sea, claro está, pero no son per se una voz autorizada que atender.



Hace un par de años, en un noticiero de televisión colombiano llamaron a un astrólogo para hablar del Premio Nobel de Física, como si no fuera abismal la diferencia entre un versado del tarot y un astrónomo. Hace poco, un colega y yo discutíamos sobre la pertinencia de entrevistar a congresistas en el debate sobre el aborto, si este es un asunto más de salud que de política. También nos podríamos preguntar qué hacen los sacerdotes hablando de política en misa o qué validez tiene un panel de hombres hablando de feminismo. “Expertos” así aparecen de la nada para todo. El expresidente Álvaro Uribe publicó su declaración de renta y de inmediato aparecieron miles de expertos en redes sociales para analizar su declaración. Ante cualquier noticia, se oyen los sabios de política internacional, economía, derechos humanos y lo que se quiera que marque la agenda noticiosa digital.



La opinión de todos puede ser importante, pero no sobresaliente. Tenemos que hablar de las cosas significativas como se debe, tal cual dice Klopp. "Las redes sociales les dan el derecho de hablar a legiones de idiotas", dijo Umberto Eco, pero ese calificativo también es un exceso. La libertad de expresión es un derecho, un lujo y un placer. Y para disfrutarla mejor debemos aprender a escoger con quién hablar, a quién escuchar y, desde luego, con quién discutir.



Javier Borda Díaz