No critiquen a todo el periodismo por un tuit

Eran muchísimos los carros chimenea que atascaban hace unas décadas la avenida Caracas de Bogotá. Antes de que existiera TransMilenio, buses, colectivos, autos particulares y motos atiborraban las calles y el tráfico era un verdadero purgatorio. Quienes iban al volante del servicio público tenían que recoger la mayor cantidad de gente para ganar unos pesos más y si tenían que parar en el peor lugar o cerrar al que se les atravesara, lo hacían sin la mínima vergüenza.



A eso le llamaban la guerra del centavo, pésima práctica que se ha venido adaptando a estas épocas. Ahora hay guerra del centavo pero de ambulancias, una desgracia en la que importa más el dinero conseguido por el transporte de un herido que la propia salud de la persona. Lo malo también evoluciona y esa transformación también se ha visto ahora en los sitios web que buscan dinero con los clics que generan, es decir, con la visita que hacen las personas a sus páginas web.

Para eso, para poder ganar algo más de dinero se ha normalizado en algunos sitios la publicación de eso que algunos llaman ‘contenido viral’, quizás un eufemismo del periodismo amarillista de antaño, aunque con otras connotaciones, claro está.

Discutible o no desde la base de conseguir recursos, lo cierto es que es muy normal encontrar en cualquier medio titulares que solo sacian el hambre del ser chismoso que somos. Veamos unos títulos como ejemplos: ‘¿Melissa Martínez tiene nueva pareja?’; ‘Sospechaba infidelidad y puso laxante en la comida de su esposo’; ‘Mujer se fue a los golpes con funcionaria de Transmilenio: ‘Señora, no sea gamina’’; ‘Piqué no trataría muy bien a sus hijos, estas imágenes lo demostrarían’; ‘’¿No les da pena?’: incómoda pregunta a equipo del ‘Desafío’’.

Lo cierto es que esto no da pena o al menos se disimula, pues la práctica de conseguir clics a como dé lugar está actualmente en la estrategia de casi todas las empresas mediáticas, menoscabando ciertamente la reputación del periodismo. Sin embargo, es aquí donde hay que recordarle a la gente que no todo el contenido que ve en redes sociales es contenido periodístico propiamente dicho, sino que estas suelen ser publicaciones que se hacen para estar presentes en la conversación que bien o mal son tendencia en redes, para aumentar o fidelizar audiencias y, por supuesto, para que la gente haga clic al sitio web.

Este es un círculo vicioso de antaño, es decir, la gente siempre ha criticado al periodismo que no le conviene o no le gusta; ahora despotrica de él porque a veces le dice lo que no quiere oír y, finalmente, porque suele meter todo en una sola bolsa, igualando distintos esfuerzos y modelos variopintos de negocio digital.

No trata esta columna de defender el contenido banal que se publica porque la gente al final lo consume, siendo así tan culpable como quien lo produce. La intención sí es la de decirles a las personas que no juzguen todo un trabajo periodístico por un tuit o por una publicación efímera en redes sociales. De cada uno de nosotros también depende escoger bien lo que queremos consumir.

