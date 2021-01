Los trabalenguas en la comunicación de Iván Duque y Claudia López

¿Qué toca hoy? Esa es la pregunta del meme. En él aparece una mujer que mira hacia abajo, posa su mano sobre su boca y analiza las posibles respuestas que tiene a disposición al estilo del famoso programa 'Quién quiere ser millonario'. Tiene cuatro posibilidades: A: Cuarentena. B: Pico y cédula. C: Pico y placa. D: Toque de queda. ¿Qué toca hoy?

Intentamos buscar las respuestas. Llamamos a un amigo, descartamos dos de las cuatro posibilidades o le pedimos ayuda al público. El premio es no contagiarse del coronavirus. Muchos, sin embargo, lamentablemente ya han quedado fuera del juego.



El presidente Iván Duque anuncia, por su parte, que el “aislamiento selectivo con distanciamiento inteligente individual responsable” se extenderá hasta el 28 de febrero. Repita eso, señor Presidente, por favor: ¿“aislamiento selectivo con distanciamiento inteligente individual responsable”? ¿Qué diablos significa eso, ah?



La verdad es que eso no se entiende. Y si a esto le sumamos los ires y venires (no de vacaciones) de Claudia López con sus anuncios, el panorama se torna aún más complicado. Un día la alcaldesa dice una cosa y a los pocos días la cambia, la modifica o la anula. Se asiente que no había un plan para mitigar una emergencia de este tipo, desde luego que sí, pero eso no es excusa para desinformar como lo están haciendo. Porque eso es lo que está pasando: hay tantos mensajes confusos por parte de los gobiernos nacional y distrital que la gente simplemente ya no entiende o pierde fácilmente su atención. Si agregamos lo que se consume en noticieros, WhatsApp y redes sociales, estamos literalmente en tiempos de ‘infoxicación’ y no de información.



Cuando nos acercamos a cumplir un año de pandemia, el desgaste a estas alturas es consabido y generalizado. La mala comunicación no es comunicación y empeora el asunto. Nuestros gobernantes y los de todo el mundo al final de cuentas tienen que hacer un esfuerzo mayor para comunicar mejor. Mensajes unificados, sencillos y repetitivos podrían ser más efectivos. ¿Por qué no?



Hassan Nassar, el consejero presidencial para las Comunicaciones, defendió en este medio hace poco la estrategia de comunicaciones del gobierno de Iván Duque, basada en la pandemia del coronavirus. El funcionario escudó –cómo no– el programa diario de TV del Presidente por considerarlo necesario y muy pedagógico. Pero ¿quién acaso ve ese programa completo todos los días, salvo los periodistas que lo atienden por obligación?



En este momento nadie está seguro ni siquiera del proceso de compra y aplicación de vacunas contra el coronavirus. Dizque empezábamos a vacunarnos en enero, ahora dizque en febrero y posiblemente sea en marzo o quién sabe cuándo. Bastaría con salir a la calle con un micrófono y una cámara para preguntarles a las personas sobre este tema particular o sobre toda esta estrategia de comunicaciones para comprobar su efectividad.



Al margen de sus justificaciones, nuestros dirigentes, llámense como se llamen, no harían mal en apenarse públicamente de la atención que están prestando a la muerte de líderes sociales, la implacable deforestación, la inseguridad o la plata que se está malgastando en estos tiempos adversos.



Justo cuando todos comprobamos de primera mano que tenemos toda la información a nuestro alcance, nos damos cuenta de que todo es peor si la gente que debe guiarnos se esmera en complicar el lenguaje y prefiere enviarnos a cada rato trabalenguas difíciles de comprender.



JAVIER BORDA DÍAZ