Lo dice la ciencia: los brutos no usan tapabocas

La indisciplina es mundial y en Colombia tampoco tiene estratos. Gente con y sin dinero, con educación y sin ella, se ve en los parques o sitios concurridos sin protección. Es irritante encontrarse con personas que llevan el tapabocas colgando del cuello. Su lenguaje corporal dice que son brutas. Es como si alguien muriera de sed con una botella de agua en la mano.

Un estudio recientemente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) concluyó que las personas que se niegan a usar los tapabocas en estos tiempos de pandemia tienen una menor capacidad intelectual. A esta conclusión llegaron tras encuestar a 850 personas en Estados Unidos, donde el desastre es evidente.



Ellos estudiaron algo que se llama ‘memoria de trabajo’, a la que también se le conoce como memoria operativa y la cual se refiere a uno de los indicadores de inteligencia. Aseguraron que la mayor o menor capacidad de memoria de trabajo predice las diferencias individuales en el cumplimiento del distanciamiento social y el acatamiento de las órdenes que se han dado para prevenir los contagios del coronavirus. Ante una menor ‘memoria de trabajo’, argumentan, la gente tiene menos conciencia de los beneficios y costos del aislamiento social.



¿Podría decirse que la gente que sale a la calle sin tapabocas es más bruta? En el lenguaje coloquial, claro que sí. ¿Había que hacer un estudio para concluirlo? Quizás no. ¿Suena ofensiva la respuesta? Desde luego, pero lo es más que alguien infecte a los demás por simple capricho o incredulidad. ¿Qué le cuesta a una persona ponerse un bendito tapabocas si debe –o quiere– salir a la calle? Los desobedientes no son solo los trabajadores informales que tienen que usar la mascarilla todo el día. No es así. Es la rebeldía estúpida: a muchos simplemente no les da la gana. Supongo que se creen indestructibles.



Quizás valga la pena revivir en este momento lo que decía el doctor Rieux, en el afamado libro La peste, de Albert Camus: “Un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto; cien millones de cadáveres, sembrados a través de la historia, no son más que humo en la imaginación”.



“El doctor recordaba la peste de Constantinopla que, según Procopio, había hecho diez mil víctimas en un día. Diez mil muertos hacen cinco veces el público de un gran cine. Esto es lo que hay que hacer. Reunir a la gente a la salida de cinco cines, conducirlas a una playa de la ciudad y hacerlas morir en montón para ver las cosas claras. Además, habría que poner algunas caras conocidas por encima de ese amontonamiento anónimo”.



¿Quieres ver una película en los próximos días o un muerto cercano en estos días? Solo bastaría con que sufrieras el fallecimiento de un ser querido para recapacitar y seguir una orden tan simple como no salir de casa o, si es el caso, usar el tapabocas, ¿cierto?



¿Quién debe morir en tu vida para que uses el tapabocas? Van más de 600.000 muertos en el mundo, 7.000 en Colombia y seguimos contando.



Las personas inteligentes confían más en lo que aconsejan los expertos en ciencias de la salud. La gente inteligente respeta, no cree ciegamente en supuestas conspiraciones mundiales para acabar con nuestra libertad por medio de un virus mortal. Individuos así son los que menoscaban el futuro de todos porque se pasan la vida pensando siempre en sí mismos.



Javier Borda Díaz