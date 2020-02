¿Listo para TikTok?

Como seguramente un centennial no leerá esta columna, me dirijo a los mayores para preguntarles si van a abrir su cuenta en esta red social, a pesar de que parece mostrar el ridículo constante que atrae a las nuevas generaciones.

Una advertencia inicial: no nos digamos mentiras. Facebook es ya para los viejitos. Los jóvenes de hoy simplemente no tienen Facebook. Con el paso de los años, uno se hace viejo más rápido. Según GlobalWebIndex, el 46 % de los usuarios de TikTok en Occidente tiene entre 16 y 24 años y el 47 % es soltero. Esta es la red social de moda.



¿Se va a animar usted a usar TikTok? Tiene que prepararse. En esta red social china todo es muy desinhibido, aunque para los ‘niños’ sea normal. Es sencillo abrir la cuenta y resulta fácil exhibirse casi sin ropa al mundo. Hay que bailar, cantar, hacer chistes, fonomímicas y jugar con múltiples efectos de voz e imagen. Si es sexi o ‘bonito’, cuenta con un plus. En videos de 15 segundos puede hacerse famoso –no importante–, aumentar el número de seguidores y elevar, quizás con esta engañosa cifra, su autoestima.



Para los nuevos adolescentes existe YouTube, aparece con frecuencia Instagram, se ve menos Twitter y mucho menos Snapchat, al menos en Colombia. TikTok gana cada vez más adeptos. Según la firma de datos Sensor Tower, cerró el 2019 con más de 720 millones de descargas en todo el mundo, es decir, fue la app más descargada después de WhatsApp. En total, esta red musical lleva más de 1.500 millones de descargas y muestra con orgullo 500 millones de usuarios activos…



El reto que nos queda entonces como ‘adultos responsables’ o como empresas es llegarles en TikTok a estas audiencias –que pueden ser nuestros hijos– en unos formatos que son bastante inquietantes, si no penosos.



¿Uno debe estar donde los jóvenes suelen estar? Es decir, ¿debemos conocer al menos en qué pierden o invierten su tiempo? Seguramente, sí, por terrible que parezca. Es válido comprender al menos algo del lenguaje en el cual se desenvuelven. ¿No piensa abrir TikTok porque le parece ridículo? Está en todo su derecho, aunque tal vez sea mejor intentar comprender por qué TikTok motiva hoy en día a tantas personas. No todo es malo, sin duda.



Para las compañías el reto es similar. Hay que atender a los nuevos consumidores. Multinacionales, grandes marcas y algunos medios de comunicación ya están jugando su rol o dando sus primeros pasos. The Washington Post tiene en TikTok cerca de 350.000 seguidores, por ejemplo. El equipo inglés Liverpool, 3,5 millones; el Barcelona, 2,4 millones. Y el Real Madrid, 1,4 millones. Una red social más, sí… qué difícil abarcar todo este océano de posibilidades de comunicación.



Estar por estar en TikTok puede ser una completa pérdida de tiempo. La presencia de todos –‘adultos responsables’ y compañías incluidas– debería estar justificada y sin prejuicios. Tiene que existir algo que decir en TikTok, un fin que justifique el esfuerzo –o la pena– de



estar allí presentes. ¿Vale la pena para un medio de comunicación entregarle tiempo y recursos a una plataforma como esta porque así le puede llegar a nuevas audiencias? ¿Debe esforzarse un padre de familia en conocer las redes sociales para advertir a sus hijos de sus peligros y oportunidades? Resulta pertinente contestarse estas preguntas.



Para terminar, dejo este caso: una linda ‘tiktoker’ con más de 300.000 seguidores hace poco publicó un video en el que simuló tener la voz de un mexicano bien ‘chingón’. Se paró frente a la cámara de su celular, vistiendo una blusa ombliguera negra pegada al cuerpo, y realizó su acto:



- Como cuando me dicen: “ayyyy… tú grabas puras pendejadas en TiiikTooook…”



- Y yo, así tipo: “Pues síííí, güeeeey, ¿para qué cree que es esto, para grabar la tesis o qué?”.



Ese video tuvo más de 30.000 me gusta. ¿Ven de lo que estamos hablando?



Javier Borda Díaz