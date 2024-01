La desinformación, ¿el peor mal de todos?

Aunque usted no lo crea, la desinformación es el riesgo más importante que encara el mundo a corto plazo. Así lo manifiesta el Foro Económico Mundial, y lo hace con razón porque es clarísimo el peligro de consumir tantas mentiras. En su informe “Global Risks Report 2024”, el Foro nos dice por qué la desinformación puede ser peor que el cambio climático, por ejemplo. Su respuesta es que la desinformación y la información falsa pueden “perturbar radicalmente los procesos electorales en varias economías durante los próximos dos años”.



(También le puede interesar: La vida o el trabajo)

Además, “una creciente desconfianza en la información, así como en los medios de comunicación y los gobiernos como fuentes, profundizará las opiniones polarizadas, un círculo vicioso que podría desencadenar disturbios civiles y, posiblemente, enfrentamientos”.

Y por si acaso lo anterior fuera poco, “existe el riesgo de represión y erosión de los derechos cuando las autoridades intenten acabar con la proliferación de información falsa, así como los riesgos derivados de la inacción”.

En el corto plazo, entendido como un periodo de 2 años, la desinformación será uno de los problemas más graves de la humanidad. ¿Cómo definirla para entenderla? Es la “información falsa persistente (deliberada o no) ampliamente difundida a través de las redes de medios de comunicación, que desplaza a la opinión pública de forma significativa hacia la desconfianza en los hechos y la autoridad. Incluye, pero no se limita a contenidos falsos, impostores, manipulados y fabricados”.

En una década, el riesgo de la desinformación pasará al quinto lugar, mientras en el sexto lugar aparecerán los hipotéticos efectos negativos de la inteligencia artificial. FACEBOOK

TWITTER

Nos vemos entonces obligados a hacer algo, ¿cierto? Hace poco, la opinión pública y varios medios colombianos sufrieron la divulgación de información falsa acerca de la participación de una mujer colombiana en la película El niño y la garza, de Hayao Miyazaki. Desde las redes sociales, la gente se dio cuenta de la mentira y lo avisó. Los medios posteriormente se disculparon, faltaba menos, pero se trae esto a colación para resarcir en algo a quien se equivoca de buena fe y, a la vez, sentenciar a todos los que deliberadamente si mienten con tal de conseguir sus propósitos.

Buscar la verdad es un trabajo loable y costoso. He ahí una gran diferencia frente a quienes esgrimen sus supuestas verdades en X o en redes sociales, según su simple parecer o fanatismo. Por eso, ante el peor mal del mundo en este momento (algo que suena también de película y no lo es), también nos acoge la gran responsabilidad de no ser difusores de mentiras y desinformaciones. Esto ya no es solo tarea de los periodistas. La gente, usted que está leyendo este texto, debe considerar seriamente su actuar en el entorno digital.

Dude de toda la información que le llega y dude más si la recibe en una cadena de WhatsApp, si es un video que no tiene fuentes o reportería y si son fragmentos de cosas que ve en redes sociales porque allí generalmente solo se ve –y muy rápidamente– lo que pasa en un momento determinado. No es muy inteligente aquel que cree lo que le dicen sin siquiera preguntarse cómo esto lo puede afectar.

A largo plazo (10 años), dice el Foro Económico Mundial, los riesgos de este mundo girarán ya hacia los fenómenos climatológicos extremos, cambios críticos en los sistemas de la Tierra, pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas y falta de recursos naturales. En una década, el riesgo de la desinformación pasará al quinto lugar, mientras en el sexto lugar aparecerán los hipotéticos efectos negativos de la inteligencia artificial.

Si no se ataca de verdad el problema de la desinformación, es probable que muchos ni siquiera crean para entonces que tenemos problemas. Así de grave estamos.

JAVIER BORDA DÍAZ

En X: @javieraborda

(Lea todas las columnas de Javier Borda Díaz en EL TIEMPO, aquí)