Inteligencia artificial para columnas de opinión

El periodismo ya encontró una nueva amenaza y así también los lectores, que pueden verse sorprendidos porque ya son las máquinas y no las personas las que le generan el contenido que consume.



La inteligencia artificial (IA) puede tener ventajas y desventajas al escribir artículos de opinión o noticias. Una ventaja es que puede procesar grandes cantidades de información y escribir de manera rápida y eficiente, lo que puede ser útil para cubrir eventos en tiempo real o para generar contenido de manera masiva. Por ejemplo, en caso de un terremoto o una crisis humanitaria, la IA podría recopilar y procesar información de diferentes fuentes para generar reportajes actualizados y precisos de manera rápida. Esto podría ser de gran ayuda para informar a la población y para tomar decisiones importantes.

Además, la IA puede ser objetiva y no estar sesgada por prejuicios personales, lo que puede llevar a una mayor equidad en la representación de diferentes perspectivas. En un mundo en el que cada vez es más común que las personas consuman noticias a través de redes sociales y medios de comunicación en línea, puede ser difícil distinguir entre información verídica y desinformación, y es importante contar con fuentes confiables que presenten los hechos de manera objetiva. La IA podría ser una herramienta útil para cumplir con este objetivo.

Sin embargo, también hay desventajas en la utilización de la IA para escribir artículos de opinión o noticias. En primer lugar, la IA está solo tan buena como la información que se le proporciona, por lo que puede reflejar los prejuicios y sesgos de quienes la programan o de la información que se le da. Es importante tener en cuenta que la IA es solo una herramienta y que no puede tomar decisiones por sí misma. Por lo tanto, es crucial que los datos que se le proporcionan sean precisos y equilibrados para garantizar que la IA genere contenido de calidad.

Otra desventaja es que la IA no puede tener su propia opinión o punto de vista, lo que puede limitar la profundidad y la creatividad de su escritura. La IA puede generar contenido de manera eficiente, pero no puede tener una comprensión profunda de los temas que trata ni puede aportar ideas nuevas o innovadoras. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la IA no puede reemplazar por completo la labor de los periodistas o escritores humanos, que tienen la capacidad de hacer preguntas profundas, explorar temas de manera crítica y generar contenido original y creativo.

En cualquier caso, hay que tener muchísimo cuidado: salvo el primer párrafo de esta columna de opinión y el que usted está leyendo en este momento, todo fue generado en segundos por el ChatGPT, un sistema de chat con inteligencia artificial que nos tiene impresionados. Basta con abrirlo como si fuera una página web cualquiera para preguntarle lo que sea y él contestará lo que le pida, con la extensión que quiera, desde una receta con los ingredientes que se imagine hasta un cuento, una biografía, un ensayo o un guion para un video en YouTube. El chat, desarrollado por la empresa OpenAI, es capaz de expresarse de forma muy natural y con información cierta, lo que hace muy complicado diferenciar su contenido del que produce un humano. ¿Este chat es una amenaza para el periodismo tal como lo conocemos? ¡Sin duda! ¿También lo es para la educación y para la creatividad? Contesto diciendo que para ‘armar’ todo este texto me demoré unos 25 minutos, de los cuales el chat apenas tardó unos segundos.

JAVIER BORDA DÍAZ@javieraborda

