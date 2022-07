En busca del tesoro perdido: las noticias positivas

Ver un noticiero en Colombia tiene cierto aire de masoquismo. Yo lo sufro desde que en los primeros semestres de universidad la entonces profesora de Redacción Adriana Guzmán nos hacía saber que en todas nuestras clases tendríamos un ‘quiz’ de actualidad.



Así, con el paso de los años y de los hábitos que se convierten en vicios, algunos adultos nos encontramos a cada rato viendo noticieros o leyendo prensa. Una noticia reciente despertó especialmente mi atención porque me hizo regresar al origen de mi costumbre. Al referirse al informe Digital News Report 2022, ‘El País’ de España publicó siguiente: “Los menores de 25 años evitan las noticias de política y coronavirus porque afectan negativamente su estado de ánimo y no consumen medios tradicionales porque les resulta ‘difícil’ entender su lenguaje. El 15 por ciento de ellos acude a TikTok para informarse”.



Empecé el pregrado en Comunicación Social y Periodismo a los 18 años. Dos décadas después, los tiempos han cambiado, claro, aunque en Colombia creo que las noticias no tanto. La violencia y la corrupción han sido nuestro terrible común denominador hace lustros. Las noticias han sido orientadas a exacerbar emociones y han sido violentas, porque así también lo somos nosotros. Desde los medios hemos vendido noticias, más que informarlas, lo cual significa una gran diferencia. Por fortuna, las nuevas generaciones pueden ser más críticas gracias a sus propias habilidades digitales y a la diversidad de la oferta informativa, incluyendo las redes sociales (con todo y sus peligros, naturalmente).



No sorprende, aunque sí preocupa, que actualmente los jóvenes eviten ver noticias porque esto los afecta mentalmente. A partir de más de 93.000 entrevistas a consumidores de 46 países, el Digital News Report 2022 presentó varios de los problemas actuales del periodismo. Y es comprensible que cualquiera se harte de ver tanta miseria. No solo los jóvenes pueden estar cansados de la agenda mediática actual, con tantas situaciones negativas sobresaliendo, además de lo que hemos visto con el coronavirus y la política corrupta y mentirosa a cada instante.



Hace dos años, recuerdo que me sobresalté con lo que presentaba ‘Noticias Uno’, y pensé entonces en el papel del presentador, que debe demostrar credibilidad y ciertamente firmeza ante la información que expone. Le pregunté a Mónica Rodríguez cómo hacía uno para sonreír al presentar un noticiero con todo lo que se ve y lo que también debe hacer el presentador para no afectarse. “En este noticiero nunca sonrío —me contestó—. Excepto en paso a deportes, para nuestros videos finales que son bacanos y alguna nota positiva. No afectarse es imposible. Me duele lo que pasa en Colombia. Yo de verdad me angustio, pero hay que decir lo que pasa”.



Es así, todos a la larga nos afectamos. Como en un oasis, las noticias positivas solo aparecen de vez en cuando en lugares protagónicos y sacian la sed de quienes creemos que se puede ser optimista mientras se informa. Pero estos casos son más bien excepcionales. El pasado lunes festivo, este diario abría en primera página con la noticia sobre la notable reducción del 70 por ciento en el consumo de bolsas plásticas en Colombia. Además de los logros de los deportistas, habría que buscar sucesos más esperanzadores en otros actores de la sociedad; ofrecer una línea periodística que ayude a superar estos días de adversidad y de problemas mentales.



Ya hay, cómo no, diversas iniciativas digitales en las que se exponen a los usuarios solo noticias positivas. Solo conocer lo bonito de este país —por mucho o poco que sea— sería engañarnos a nosotros mismos. Pero se vale el intento; son bienvenidas estas apuestas para un público que se ha cansado y que sin duda está buscando otro tipo de contenidos y nuevas formas de consumirlos.

