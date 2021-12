El conductor antivacunas de Uber

Es casi la una de la mañana. Llego al Chevrolet Spark negro de vidrios polarizados. Abro la puerta y el conductor saluda sin tapabocas. Quizás no debí subirme, pero al final emprendemos el viaje. Conversar sobre el covid-19 y las vacunas se hace inevitable.



¿Por qué no usa el tapabocas, no le da miedo con tanta gente que recoge? –le pregunto unos minutos después, en tono amigable, vale decirlo.



Es recomendable escuchar a quienes hacen todo lo contrario a lo que uno considera lógico. El conductor se llama Fernando, tiene 40 años a lo sumo, y su respuesta es pausada; para él, además, absolutamente justificada.



Fernando cree en la "doctora Barrientos" y en sus videos que circulan en internet. Acota que es comprensible y coherente lo que ella asevera en torno a las vacunas; en resumen, que los inmunológicos contra el covid-19 realmente no han sido probados y que quienes se inoculan corren riesgos. Busco en la web y, en efecto, hablamos de la salvadoreña María Eugenia Barrientos, quien asegura tener tres décadas de experiencia como médica.



El conductor del Uber se explaya cuando lo cuestiono por qué cree más en la "doctora Barrientos" que en lo que sostiene, por ejemplo, el Ministerio de Salud. "No es solamente ella –contesta–; están Médicos por la verdad, el doctor Camilo Prieto y muchos otros más que dan un punto de vista distinto frente a las vacunas, al manejo que se le está dando a la enfermedad como tal. Si esto fuera una pandemia real, tendríamos una tasa de mortalidad más alta. La doctora Barrientos dice que hay que tener precaución con el covid, pero que se debe tratar como una gripa normal".

¡Van más de cinco millones y medio de personas muertas por covid! –le replico.



Fernando, que para este momento ya se ha puesto el tapabocas, continúa tranquilo su discurso. Me cuenta que dos tíos murieron por razones distintas al covid y aun así los hospitales registraron que sus fallecimientos obedecieron al coronavirus. También le pregunto por qué ahora sí está usando el tapabocas y me advierte que en el mundo no se ha hablado de sus perjuicios: "La multiplicación del CO2 que se vuelve a inhalar… También se ha desmentido la utilidad del alcohol".



He llegado a mi casa, el carro se detiene frente a la portería. Le pido permiso a Fernando para grabar lo que dice, como si fuera ya una entrevista. Ahí reitera su posición. Le hago una pregunta muy clara, en el mismo tono amigable que hemos llevado a lo largo de 10 minutos:



- Está comprobado científicamente que la gente se muere por el covid. ¿Cómo es posible que usted, prestador de un servicio de transporte, reciba a los pasajeros sin tapabocas? Usted puede ser asintomático, contagiar a un pasajero y esta persona se puede morir…



- La verdad es que volvemos a lo mismo –contesta–. Los números nos los informan la OMS, el Ministerio, pero dentro de todo eso hay información que es irreal y eso se ha constatado. De los cinco millones de muertos hay muchos que no murieron por covid. Dicen, no sé si a manera de chisme, que los hospitales en Colombia se benefician por registrar muertos por covid (…) El covid mata, pero no tanto.



Antes de terminar, Fernando insta a respetar todas las opiniones. "Si me piden usar el tapabocas, claro que lo uso, no hay problema. Más personas me han dicho lo mismo que usted, pero yo me mantengo en mi posición".



Cuando se estudia periodismo se enseña a dudar siempre de las cifras e informes oficiales. Hay que cuestionarse todo el tiempo sobre la veracidad de la información. Se deben escuchar distintas versiones. En eso podemos estar de acuerdo. Más allá, a mí particularmente me resulta infame que alguien no se convenza de que un solo muerto es una tragedia cuando se trata de un ser querido. Si alguien muere de covid sin vacunarse por decisión propia es resultado de justicia divina y otra suma de estupidez.

