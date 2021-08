¿Cuántos teléfonos se sabe usted de memoria?

“Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe”, decían los fantásticos Les Luthiers. Pues bien, ¿cuántos números telefónicos tiene usted guardados hoy en su celular y cuántos de esos se sabe de memoria? Si revisa, es muy posible que encuentre más de 50 contactos, de los cuales solo sea capaz de recordar, a lo mucho, 10 números correctamente.

¿Es esto un problema? Probablemente, no. Se podría decir que del conocimiento basado en la memoria estamos pasando a uno enfocado en la experiencia y la solución de problemas. Gracias a Google, principalmente, todo el contenido está a un par de clics y nuestra información personal (se supone que es así) la llevamos a diario en el bolsillo, en los teléfonos móviles.



Podría argumentarse que lo importante es saber dónde está la información, más que recitarla mecánicamente. Aquel que se desenvuelva bien en la red es capaz de encontrar lo que sea. Esa es la nueva virtud. Antes se reconocía a quien se sabía, por decir algo trivial, las nóminas de todos los campeones mundiales de fútbol, pero ahora basta con ‘googlearlas’ para encontrar además las fichas técnicas, videos y mil datos más. El quid del asunto es que estamos depositando demasiada confianza en los teléfonos móviles y la tecnología. El ‘efecto Google’ es real, y consiste en la tendencia a olvidar con mayor facilidad aquello que podemos encontrar en internet.



Comparto un ejercicio que seguramente han sufrido miles de personas (me incluyo, desde luego): abrimos Waze, buscamos un destino y lo seguimos sin siquiera revisar previamente el camino, si nos lleva por rutas peligrosas o simplemente si la meta es la correcta. A más de uno nos sucedió ya, gracias a esta valiosa aplicación, que cruzamos voluntariamente un camino que en realidad no queríamos recorrer.

Y es que salir de viaje sin conectarse a internet es muy extraño, tanto como ir a un concierto sin grabar un video o tomar una foto. Quedarnos sin conexión puede ser un drama. En vías de extinción están esos personajes que antaño veíamos parqueados a la orilla de la carretera con un gran mapa abierto en el capó buscando su destino. Es lo bonito de la tecnología: nos evitó estas fatigas y muchas más.



A pesar de esto, debería preocuparnos cómo nos estamos convirtiendo en individuos tipo crucero o en estado automático. Somos muy brutos al confiarle al ‘teléfono inteligente’ nuestra memoria. El celular fue en un comienzo la extensión del cuerpo humano y ahora nosotros pasamos a ser la extensión del celular. Todo el tiempo estamos en sus manos. La metáfora reafirma que el gran peligro del avance tecnológico es quedar atrapado para siempre en sus bondades.

Imaginémonos en un escenario de urgencia para que entendamos el riesgo de volvernos tan autómatas. Es de madrugada y acabamos de sufrir un grave accidente de tránsito con un amigo, que yace inconsciente. Los celulares quedaron destrozados. Alguien acude a nuestra ayuda y llama a una ambulancia, pero de inmediato necesitamos avisar no solo a un familiar nuestro, sino a un ser querido de nuestro amigo. ¿Cuántos teléfonos podríamos recordar? ¿Acaso solo nos sabemos los de nuestra familia directa?



Recitar 100 números de teléfono de memoria no arreglaría la situación general que aquí se expone, naturalmente no, pero depender menos de la memoria y de las aplicaciones del celular para ejecutar nuestros planes, sí.

JAVIER BORDA DÍAZ

@javieraborda

