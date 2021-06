Cuando las reuniones laborales apestan

Hace unos años tuve un jefe que citaba a todo el equipo de trabajo a tres reuniones semanales. Lo hacía para hacer seguimiento. Muchas veces, el tiempo se extendía en los análisis de siempre y esto era lamentable porque además se cruzaba con la hora del almuerzo. Los asistentes, 15 mal contados, nos mirábamos a cada rato extenuados y, obvio, con la fiereza que despierta el hambre. Por si fuera poco, este jefe nos citaba a otras reuniones grupales y de vez en cuando a encuentros individuales. La metodología era simplemente detestable.

‘Por qué tus reuniones apestan – y qué hacer al respecto’. Así se titula un artículo de la edición enero-febrero de 2019 de la revista Harvard Business Review y lo traigo a colación desde el mismo título, en estos meses de teletrabajo en los que las reuniones virtuales pululan. No es un punto menor para las personas y tampoco para las organizaciones. Si el tiempo es dinero, no vale la pena desperdiciarlo en reuniones que simplemente son innecesarias.



El citado artículo entrega información aún llamativa. Por ejemplo, que los jefes suelen calificar positivamente las reuniones que agendan mientras los asistentes no coinciden con su calificación. Si los líderes creen que las reuniones van bien, ellos son a la vez menos abiertos a recibir retroalimentación para buscar oportunidades que las mejoren. “Las frustraciones que los asistentes suelen citar (como los puntos irrelevantes de la agenda, la duración excesivamente larga, la falta de concentración) persisten y dejan a la gente descontenta y desconectada”, subraya el texto.



Para enfrentar este problema, el Banco de Bogotá entregó hace poco a sus empleados una directriz clara —y plausible— en un documento titulado ‘Time out’. En él informa que los miércoles en las tardes no se deben citar reuniones “para que tengas tiempo de avanzar en tus proyectos”. Ideas así se deben propagar.



Se estima que de las 23 horas que los ejecutivos dedican a reuniones cada semana, ocho en promedio son improductivas. El problema, empero, hoy en día es para todos, no solo para las altas direcciones. Una persona cercana me contaba hace poco que en su trabajo en una entidad estatal la están citando a videollamadas para redactar correos con otros compañeros de trabajo. Al margen de este exabrupto, es posible que usted perciba en la actualidad cómo sus horas productivas se esfuman en Zoom, Teams o cualquier otra herramienta y por eso tiene que extender su jornada laboral.



“Las reuniones no son trabajo, son lugares para hablar de cosas que supuestamente debes hacer después”, comenta sobre el tema Jason Fried en su TED talk ‘¿Por qué no se trabaja en el trabajo?’. Cierto es: ¡tantas reuniones no dejan trabajar!



Cuando uno ve la agenda repleta de reuniones debería preguntarse a qué hora va a hacer lo que tiene que hacer. Atender dos o tres reuniones al mismo tiempo es insensato. Este es un llamado de atención para todos. Con el trabajo en casa impulsado por el coronavirus, la reunionitis virtual ha aparecido como una ‘enfermedad laboral’ real.



Si en la reunión solo habla el jefe, hay un problema evidente. Antes de programar o atender una reunión, valore si es más efectiva una llamada, un chat o incluso un correo. Sea puntual, agradezca la atención, respete los tiempos ajenos y comunique cuál es el objetivo. Cite a quienes de verdad deben estar. En lugar de renegar, proponga mejoras. La responsabilidad no recae solo en quien lidera las reuniones.

Dicho esto, quien lo cite a una reunión a la hora del almuerzo ¡tiene hambre!



Twitter: @javieraborda