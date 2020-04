Cosas raras que hace la gente por el coronavirus

Confinadas en sus casas, quizás desesperadas, miles de personas están haciendo cosas extrañas y transformando, tal vez para siempre, sus propios mundos.

Dar serenatas vía Skype o celebrar los cumpleaños mediante una videollamada en WhatsApp es lo de menos, eso ya es normal en tiempos de pandemia. Lo cierto es que más allá de eso hay una forzosa modificación de nuestros hábitos y no pocos están buscando datos infrecuentes para llevar a cabo sus propósitos.



Las tendencias de búsquedas en Google dan pistas de nuestros cambios. Las personas están buscando en estos días ‘cómo cortarse el pelo’ (los ‘pelodramas’ han dejado miles de trasquilados ya), ‘Netflix gratis’ y hasta términos proféticos como el ‘apocalipsis’.



Por fortuna, la gente también está buscando ‘cursos online’ o ‘cómo fabricar…’; esto último seguramente para distraerse en familia, más si hay niños en el hogar. Lo raro es que las personas están buscando en Google cosas de este tipo: ‘cómo escapar y salir de casa’, ‘vino a domicilio’ y ‘divorcios’. Es que no hay duda: pasar con alguien 24 horas al día, siete días a la semana, durante más de un mes y bajo el mismo techo es muy retador.



Por esta diabólica pandemia, la iglesia Chelmsford Catholic Collaborative, en Estados Unidos, instaló un servicio de confesión en el estacionamiento para evitar el contagio entre sus fieles. Otras empresas están aprovechando el momento y se han dedicado a hacer velorios virtuales o adecuar sesiones de escucha para pacientes internados en hospitales.



El mundo de hoy es extraño, mejor dicho, sigue siendo extraño. La tecnología nos cambió para siempre. Hay novedades curiosas surgidas de esta crisis: Pokémon Go se actualizó para poder jugar desde la casa. Algunos siguen como hinchas partidos de fútbol en PlayStation. Cientos de parejas en India han optado por casarse virtualmente vía Zoom.



Nueva York autorizó los matrimonios por videoconferencia. Cómo será la noche de bodas en estos casos, pregunto yo. ¿Habrá sexo virtual? Ojalá a estos amores no se les caiga internet…



Todos hemos emprendido alguna acción extraordinaria en estos días de confinamiento. Desde hacer el oficio que nunca hicimos antes hasta intentar las más exquisitas recetas culinarias. Y al tiempo nos llegan invitaciones a hacer recorridos virtuales por museos o maravillas de la naturaleza, las cuales, no obstante sus buenas intenciones, dan más nostalgia que placer.



Es muy utópico ‘vivir’ un mundo en el que no podemos salir de casa. La pantalla del computador no tiene comparación con el tacto. Es increíble lo que nos está pasando y peor lo que pasará: los efectos secundarios serán inatajables. ¿Cómo será nuestro comportamiento social luego de este aislamiento en el que estamos más conectados —y vigilados— gracias a internet?



Hace poco, Olga Tokarczuk, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2019, escribió que “La situación de cuarentena forzosa y el acuartelamiento familiar en casa pueden hacernos caer en la cuenta de algo que preferiríamos no admitir: que la familia nos cansa, que los lazos matrimoniales hace tiempo que se han roto. Nuestros hijos saldrán de la cuarentena adictos a internet”.



Mientras esta pandemia nos sofoca y nos mata, en Colombia seguimos llamando a la línea 123 principalmente para hacer bromas. “Nos espera un futuro lúgubre”, dijo a ‘The New York Times’ Harvey V. Fineberg, expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Quizás las cosas raras que estamos haciendo sean la mejor vacuna de optimismo ante un mal que, queramos o no, estará con nosotros mucho tiempo.



Javier Borda Díaz