Coronavirus en Colombia: clases virtuales para bebés

Hay una delicada línea entre comprender la crisis por el coronavirus y soportar que algunos sigan cobrando como si nada hubiera pasado, justificando que las cosas se hacen ahora de forma virtual.

A mi hijo de 11 meses de nacido le programaron sesiones virtuales en el jardín en el que está matriculado. Y aunque la sola idea me parecía absurda, decidimos con mi esposa intentarlo. Santiago, como es apenas natural, no se quedó quieto un segundo al frente de la pantalla del portátil, donde la profesora intentaba explicar, vía Hangout Meet y con la mejor actitud, algunos ejercicios de lenguaje que debíamos repetir.



¿Qué pasó? Lo apenas natural: el bebé se incomodó, lloró y hasta ahí llegó la clase, apenas cinco minutos después de iniciada. Para la segunda clase del día estaba dormido y no ‘asistió’ porque sus padres simplemente no quisieron despertarlo (si tanto el papá como la mamá están teletrabajando, este tiempo vale oro).



Yo agradecí luego el esfuerzo del jardín, sin duda, y ellos insistieron —citando normativas del Ministerio de Educación— que no podía dejar de pagar lo pactado por una causa de fuerza mayor como el coronavirus. Yo expuse mis razones argumentadas en pronunciamientos oficiales y en el menos común de los sentidos: ¿ustedes de verdad creen que esto puede funcionar con un recién nacido? —les dije—. Y esgrimí, además, que yo no quiero que mi hijo ande pegado a una pantalla de computador, tableta o celular, mucho menos siendo un bebé.



El jardín, por fortuna, suspendió durante dos meses el cobro del transporte y la pensión porque era un caso ‘sumamente particular’, pero sin duda son muchos los padres de familia que están sufriendo por situaciones similares y porque el sentido común desapareció.



“Son unos ladrones”, me dijo uno de esos padres indignados. Su hijo cursa décimo grado en un reconocido colegio de Chía y le están cobrando por la enseñanza así: educación, $ 883.733; transporte, $ 824.718; alimentación, $ 768.653; sistematización de notas, $ 24.610; servicio de internet, $ 30.760; servicio de internet permanente, $ 33.893; ‘locker’, $ 36.912; bachillerato internacional, $ 374.000 y evaluaciones internacionales, $ 77.267. En total, tres millones de pesos, aproximadamente.



Este colegio sostiene que existe un contrato de prestación de servicios firmado con los padres y que otorgó un descuento del 30 por ciento (no efectuado en los anteriores valores) sobre el cobro de alimentación y transporte. Pero decenas de padres no están de acuerdo y se han unido para reclamar: ¿por qué les cobran hasta el internet si los estudiantes están ahora en casa?, ¿cuál transporte acaso se está usando?, ¿cuál alimentación?, ¿cuál ‘locker’? “Además, las clases virtuales no sirven, los estudiantes ni siquiera se pueden conectar”, se queja el citado padre de familia.



Queda claro que todos vamos a perder por culpa del coronavirus, y ojalá que solo sea dinero. También es concluyente que la virtualidad es un aliado en estos momentos. Es más, ¡gracias a Dios existe internet! Sin embargo, lo que molesta una vez más en este país es que siempre aparezcan los ventajosos para vivir de los afectados. Las pérdidas también deben ser distribuidas en partes iguales, a pesar de todo.



Javier Borda Díaz