¿Quién debe pagar el internet del trabajo en casa?

Si para desarrollar su trabajo diario usted necesita conectarse a internet, ¿acaso no debería el empleador pagar o al menos ayudar a cubrir este gasto? ¿Cree que esto sería correcto o injusto con la empresa que le da el empleo?

Este tema, a pesar de su impacto económico-laboral en medio de la pandemia del covid-19, pasó más bien desapercibido al anunciarse con bombos y platillos la aprobación del proyecto de ley de trabajo en casa, de autoría del Ministerio del Trabajo.



Para ser muy claros, en la ley sí se habla de un auxilio de conectividad, pero solo para los servidores públicos y trabajadores del sector privado que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, casi dos millones de pesos. Pero ¿de qué trata este apoyo realmente? Del pago del auxilio de transporte ($ 106.000) ahora a título de auxilio de conectividad digital. Mejor dicho, le cambiaron el nombre. El auxilio de conectividad y el de transporte no son acumulables.



Como vienen las cosas, en nuestro mercado laboral pronto se buscarán mensajeros con moto y profesionales con acceso a internet. Y no parece del todo justo con el trabajador así se gane uno o diez salarios mínimos. De él no debería depender la garantía de su conexión para poder hacer su trabajo. Si es el caso, el auxilio podría ser proporcional según lo que devengue. Es obvio que con el trabajo en casa las empresas ahorran en agua, luz, personal de aseo o seguridad y hasta en arriendos; y si los trabajadores ahorran en transporte, a la vez ve crecer los gastos del hogar y, para muchos, el estrés y la propia jornada laboral.



Esto último también se incluyó en la mencionada ley, y sus pretensiones son bienvenidas. La jornada laboral en casa (8 horas diarias o 48 semanales en general) se debe respetar. La desconexión laboral es ya un derecho del trabajador. Pero Colombia es el país de las mejores leyes peor aplicadas. Tenemos normas para todo. Recientemente vimos con admiración, por ejemplo, cómo el Senado aprobó una ley que prohíbe pegarles a los menores de edad. ¡Perfecto! Ya nadie los va a maltratar.



Otra cosa finalmente llama la atención en esta ley de trabajo en casa: se dice que el servidor público o el trabajador del sector privado puede disponer de sus propios equipos para desarrollar su trabajo, siempre que se acuerde con el empleador. ¿Y si no hay acuerdo? En el papel se responde que el empleador debe suministrar los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles.



Sin embargo, esto en la práctica puede ser muy diferente, esa es la triste verdad. El trabajador tiene que arreglárselas para conseguir el equipo si la empresa no dispone del dinero suficiente para entregarle uno. ¿Sabe usted cuántos trabajadores públicos laboraron a comienzo de año, durante uno o dos meses, sin siquiera tener un contrato? ¡Fueron miles! Esto es un cáncer de todos los años, una enfermedad que nadie quiere ver así el gobierno de turno prometa siempre más empleo y haga realmente poco por formalizar el propio trabajo que ofrece. La gente trabaja sin contrato, incluso sin que el propio Estado le pague. ¡Cómo no va a hacerlo sin un computador! Lo hace así le toque pagar de su bolsillo la conexión a internet.



Llegarán los impuestos y facturas sin piedad. Desconectarse de internet y no pagar por él para trabajar es una simple fantasía.



Javier Borda Díaz