Las maravillas de una asamblea de copropietarios virtual

El sueño de tener casa propia se transforma en pequeñas pesadillas cuando toca aceptar una eterna hipoteca, pagar valorizaciones, impuestos y cumplir con ese temeroso deber llamado ‘Convocatoria de asamblea de copropietarios’. Y si esta reunión es virtual, no nos engañemos, las cosas se pueden poner muy oscuras.

“Tiene uno que ser muy desgraciado en esta vida para oponerse al ‘orden del día’ en la asamblea”, tuiteó un amigo, evidentemente disgustado. Y no le hace falta razón: es (muy) desgraciado todo aquel que entorpece las cosas porque sí. Los problemas innatos que tenemos los colombianos están personificados en los que solo critican y nunca proponen; en esos que irrespetan la palabra ajena y en los que no saben callar.



¡Silencio, por favor, que vamos a empezar!



Una asamblea de copropietarios —presencial o virtual— nos enseña mucho de nosotros. Nos cuesta ponernos de acuerdo, y eso queda en evidencia en estas casi siempre tediosas convocatorias. Si bien se plantean anticipadamente unas reglas de juego, con el paso de los minutos estas se van diluyendo entre balances, presupuestos y proposiciones de todo tipo. Y si en la cita se expone la necesidad de pagar una cuota extraordinaria de administración, puede llegar el acabose. Siempre queremos más, empero, nunca queremos (o podemos) sacar un peso adicional de nuestro bolsillo.



¿Por qué en estas asambleas nunca falta quien se extiende al hablar? ¿Por qué algunos creen que un grito es más persuasivo que el argumento? ¿Por qué en estas citas aparece sin falta una persona que se opone a todo? Se podría decir que todo esto hace parte de lo bonito de la diversidad y, si se extiende la idea, de la democracia. Pero en todo sistema hay fallas. En la asamblea a la que asistí este año, por decir algo, se pusieron a votación de sí o no unas propuestas. Había que decir sí o no. Sí o no, simplemente. Sin embargo, en cada voto muchos opinaron según su parecer y justificaron su elección, quizás tratando de convencer a sus vecinos de sus sanas convicciones. Por fortuna, aquí no eran demasiados ‘apartamentos’ los que tenían que decidir. Si hubieran sido 200, la asamblea aún no hubiera terminado.



Por favor, silencien sus micrófonos para que todos podamos oír.



La tecnología ha sido —como ya lo comprobamos en esta pandemia— una gran ayuda. Ahora hay votaciones electrónicas en estas asambleas de copropietarios, y en estos tiempos virulentos se han podido hacer de forma virtual, sin tener que aguantarse las extensas reuniones de pie o en sitios no aptos. En lo posible, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Estas asambleas, allende de la obligación que suscitan, nos permiten conocer aunque sea un poco de nuestros vecinos, saber de las necesidades del sector y de lo que puede mejorar o incluso empeorar.



“¿Quién quiere ser el presidente de la asamblea?”, preguntó César, el administrador del edificio, al comienzo de la asamblea de copropietarios virtual. Hubo entonces un silencio eterno en la reunión organizada en Google Meet. “¿Me escuchan?”, indagó nuevamente el administrador. Ahí todos activamos los micrófonos y se oyeron varios “¡Sí!” participativos. Yo ya fui presidente una vez y, con ese escudo, esta vez callé. Después de tres horas de asamblea virtual, terminamos y cumplimos, creo yo. Nos rindió al final de cuentas. Este año no se subirá la cuota de administración. Los guardas de seguridad ya no llevarán los domicilios a los apartamentos. Se hará un rediseño de la terraza, y la propuesta que apoyé de hacer un parque infantil en ese espacio se quemó. Seguiré saliendo con mi hijo al parque que queda a unos cuantos metros de distancia.



Javier Borda Díaz

En Twitter: @javieraborda