Un curso virtual de inglés gratis para colombianos

Me cuesta creer que un país no le pueda ofrecer a su pueblo alfabeta una opción gratuita para aprender inglés en internet. No entiendo por qué no se ha hecho y por qué sus gobernantes ni siquiera lo han sugerido, al menos como debe ser.

Para el año 2020, la inversión total en educación ascendió a los 44,1 billones de pesos, un crecimiento del 11 % frente al 2018, cuando la inversión se acercó a los 38,5 billones de pesos. Para el 2021, se presupuestaron 46,9 billones de pesos al sector educación, de los cuales el 97,2 % se concentrará en el Ministerio de Educación Nacional.



¿Por qué no invertir parte de ese dinero para montar algo digno en la web y permitir que miles de jóvenes y adultos colombianos aprendan un segundo idioma sin pagar? A este país sí que le hace falta aprender a hablar respetuosamente y dominar un segundo idioma.



Hay iniciativas, of course. Está el Programa Nacional de Bilingüismo, cuyo objetivo es “fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación preescolar, básica y media”. No obstante, está enfocado en estudiantes de sexto a octavo grado. El Mineducación lanzó también el videojuego educativo #BeThe1Challenge para que estudiantes de grados sexto a undécimo puedan aprender o mejorar su inglés. El Sena eventualmente ofrece cursos gratuitos de inglés, pero van de la mano de contenidos principiantes o intermedios.



Ese es el problema. Que nos quedamos cortos en estos ejercicios digitales. La meta debe ser calidad y gratuidad para profesionales y trabajadores de mayor edad. La justificación está en el conocimiento, claro, y en las puertas que pueden abrirse las personas en el mercado laboral.



La BBC, que se financia de un impuesto al ciudadano llamado the licence fee, tiene a disposición del mundo entero su programa de enseñanza de inglés (www.bbc.co.uk/learningenglish). Y subjetivamente parece mucho más adecuado para estos tiempos. ¿Por qué Colombia no hace algo similar?



Particularmente, me intriga que no haya una idea semejante en el Gobierno, que ni siquiera en campaña se prometa. Se habla siempre de “más educación”, aunque en realidad eso es una venia a la bandera. ¿Será que el Gobierno no hace algo así porque atacaría a la vez decenas de negocios e institutos privados de inglés?



“Un acceso con tu número de cédula o documento de identidad para aprender inglés gratis en internet”. Qué lindo suena ese entrecomillado, ¿cierto? Que cualquier ciudadano colombiano pudiera entrar a cualquier hora a una página web y pudiera aprender el idioma con explicaciones lúdicas, test, podcasts, videos, ejercicios, gramática, clases grabadas y, por qué no, clases en vivo.



Seguro se puede, Ministra. Dinero hay para invertirlo en cosas prácticas para la gente. En menos burocracia, desde luego. Miles de estudiantes paralizaron varias veces el país hace unos meses. En 2011 no pocos durmieron en la plaza de Bolívar exigiendo mejoras. Quizás muchos lo olvidaron, pero las marchas estudiantiles, antes de esta desgracia del coronavirus, iban marcando la agenda política y social de Colombia.



Es miope no tener a disposición un curso de inglés virtual gratuito para los colombianos. Cursos así, de hecho, están en furor. En estos tiempos de confinamiento y de una anormalidad agotadora, podría servir para que la gente invirtiera mejor su tiempo y lograra un certificado informal de aprobación del estudio. Un logro para colgar en la pared o, aunque sea, en el muro de las redes sociales.



Javier Borda Díaz