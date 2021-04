Colombia, el país donde lo increíble se normaliza

Hay que hablar sin rodeos: en Colombia, “el problema no es la pandemia (…), las UCI siempre han estado cerca al 100 por ciento de ocupación”. “Tú ves a la gente muriéndose, pero sales a la calle y todo el mundo está tomando cerveza como si no pasara nada”. “No es que esté bajando la ocupación, es que alguien se murió”. “Para que un día a ti te informen que estamos al 100 por ciento (de ocupación en las UCI) es porque ese día no murió nadie”.

José Eduardo Agamez, médico que trabaja en las UCI de Medellín, describió estas realidades en un artículo en EL TIEMPO. Lo hizo como debe ser, sin eufemismos. “Hay una cosa que hay que entender –reclama–: la gente no se va a salvar con un ventilador”. “Entre más pacientes le asignes al personal de salud, más se deteriora el servicio. Necesitas una cantidad de personas para que funcione, no solo el ventilador”. “Vivimos en una sociedad que cree en la mentira, pero no tolera la verdad”.



Esto último que manifiesta es cierto. A muchos no les gusta que les digan la verdad y por eso han preferido las indirectas antes que las sentencias. A los secuestros se les llamó en un tiempo ‘pescas milagrosas’. Hace poco, el ministro de Defensa, Diego Molano, calificó de ‘máquinas de guerra’ a los menores de edad reclutados por la guerrilla. Otros continúan llamando ‘falsos positivos’ a las ejecuciones extrajudiciales, palabras que a la vez parecen otro eufemismo para “asesinatos contra civiles perpetrados por las Fuerzas Armadas”. El presidente Iván Duque manifestó que aquí no han sucedido masacres sino “asesinatos colectivos”. En un plano irrisorio, Víctor Aristizábal no fue en su momento el delantero que pasaba casi todo un partido sin tocar la pelota, sino “el mejor jugador del mundo sin balón”, según Francisco Maturana.



“Los eufemismos son sentidos construidos socialmente, y una manera de ver las ideas; llamar a las cosas por otro nombre para ser políticamente correcto o negar una realidad es una de sus formas que se ven a diario en el país”, explica el artículo ‘Colombia, un país lleno de eufemismos’, publicado en marzo en el periódico digital de la Universidad Nacional. ¿Será eso cierto? ¿Preferimos convencernos de nuestras mentiras antes que aceptar nuestra realidad?



“En Colombia, todo se normaliza”, lamenta también Agamez. ¡Y cuánta razón tiene! Los colombianos nos acostumbramos a situaciones que en el primer mundo serían paralizantes: cada semana 11 menores son asesinados en estas tierras (¡11 a la semana!, ¡por Dios!), matan a diario personas por hurtarles la cicla o el celular (¡no puede ser que a uno lo maten por una bicicleta!), se mantiene el saqueo al erario al tiempo que se quieren subir los impuestos, los corruptos siguen siendo contratados por el Estado y, mientras pasan otras mil cosas, algunos funcionarios públicos gozan de condiciones laborales estrambóticas a la vez que la gran mayoría apenas puede subsistir.



Nuestra normalidad es anormal. Basta con mirar las noticias del día para jurarlo. Quizás muchos no las vean por eso mismo, porque quieren salvaguardar su salud mental. Pero no hay que dejar que nos ganen la indiferencia y la deshumanización. ¿Qué nos hará espabilar de una vez por todas? Solo la muerte atroz de un animal sacude nuestras entrañas de vez en cuando, y eso es muy precario en una sociedad que debería acusar más responsabilidad con su propio mundo.



Javier Borda Díaz

En Twitter: @javieraborda