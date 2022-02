Cansancio digital

Ver noticias es casi masoquista. Los robos, la corrupción, la inseguridad, la violencia, los accidentes, las injusticias, los escándalos, la política, los muertos, las guerras y las amenazas diarias menoscaban nuestra tranquilidad.



Tras la pandemia –porque parece que ya se está acabando y ojalá que así sea–, nos hemos percatado una vez más del mundo tan caótico que estamos sufriendo. En este último tiempo, a pesar de algunos válidos reclamos, vimos cómo los ricos se hicieron más ricos; cómo los pobres se murieron más y se hicieron incluso más indefensos; advertimos cómo los niños padecieron los pecados de sus padres en sus propias casas y también fuimos testigos de cómo miles tuvieron que exponerse en las calles o en sus trabajos para poder sobrevivir.



De a poco, estamos regresando al caos de siempre. A los trancones, a la polución, a la mezquindad. A trabajar en la oficina cuando se comprobó poder hacerlo desde casa. Estamos retomando un camino de polarizaciones crecientes, desempleo, inflación y disputas por el poder. Con atenuantes, tristemente, para la salud mental, la economía y, cómo no, para la democracia.



Esto que pasa se percibe en las noticias, en la calle, en distintas conversaciones con amigos o familiares. El panorama, más que pesimista, resulta alarmante. Hoy en día se podría resumir que estamos enfrentando un cansancio generalizado y que se expone potencialmente en la esfera digital.

Elliot Kukla, un rabino que ofrece asesoría espiritual a quienes están en duelo, moribundos, enfermos o discapacitados, opinaba hace poco para The New York Times que “cada vez más personas se niegan a seguir viviendo con este cansancio creciente”. Sin embargo, este mundo no deja mucha opción. Hay que trabajar para devengar. Se debe producir para ser reconocido por la sociedad. Y el dios dinero se sigue relacionando equivocadamente con el éxito.



“En 2022 –sostiene Kukla–, Estados Unidos es un lugar agotador para vivir. Casi todas las personas que conozco están cansadas. Estamos cansados de responder a los correos electrónicos del trabajo después de la cena; estamos cansados de cuidar a familiares mayores en un sistema de atención a la tercera edad que se desmorona; de preocuparnos por un tiroteo masivo en las escuelas de nuestros hijos; estamos cansados del dolor no procesado y de las enfermedades y depresiones no atendidas”.



Colombia también es un lugar agotador para vivir. Lo peor es que a esa realidad hay que agregarle el cansancio digital que se nos vino como un gran derrumbe. Es abrumadora la cantidad de mensajes que se envían y reciben en WhatsApp, las cosas que hacemos desde el celular, los comentarios e insultos en Twitter, las fotografías y videos que vemos en TikTok, Facebook o Instagram. Las notificaciones, la publicidad, las videollamadas, las noticias falsas, los insultos, la desinformación…



Este mundo a veces parece demasiado. Si el cansancio acaba con la productividad y con la creatividad, descansar no debería ser un lujo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Eckhart Tolle, en su vendido libro El poder del ahora, propone un ejercicio desafiante: no pensar. Intentar no pensar al menos durante un minuto. Y reconocer el presente como lo más relevante de nuestra existencia. Como mínimo, hay que reposar. Si bien la realidad muchas veces aplaca la esperanza, la lucha por no dejarla apagar debería considerarse irrenunciable.

JAVIER BORDA@javieraborda

