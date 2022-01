Candidatos, no hagan el ridículo en TikTok

Parece que vamos a sufrir la desgracia completa en las elecciones que se harán en Colombia en 2022, es decir: las mentiras, el matoneo en redes sociales, la compra de votos, la difamación y el ridículo de algunos políticos en sus nacientes cuentas en TikTok.



Nada malo tiene estar en TikTok, vale advertirlo. Pero una cosa es estar allí para lograr la premisa clásica de ganar más seguidores, como añora cualquier aspirante a ‘influencer’, y otro propósito bien diferente es el que atañe al político que abre una cuenta en una red social para comunicar un mensaje de verdadero interés público.



Hablemos de Rodolfo Hernández, por ejemplo, un empresario que de un momento a otro —a punta de encuestas— empezó a aparecer en los medios como posible próximo presidente de Colombia. Este aspirante se califica de “viejito pero sabroso” en su cuenta de TikTok y, en resumen, lo que viene publicando dista mucho de lo que debería esperarse de la comunicación de un jefe de Estado.



“La forma como se entra a esta red social determina el reconocimiento o el ridículo”, comentó con razón el analista y estratega político Guillermo Henao en un artículo de este diario titulado ‘El papel que juega TikTok en la campaña electoral’.



Precisamente en el ridículo ha caído el candidato Óscar Iván Zuluaga. Ha apelado al humor, y cuando naturalmente no se es gracioso llegan las malas consecuencias. Algunos de sus videos despiertan los peores sentimientos, como el de la pena ajena. Otro candidato, Sergio Fajardo, al menos, ha advertido en su perfil que está “aprendiendo a usar TikTok”. En su cuenta despeja algunos mitos, y el primero que se desmiente es que no se deja tocar el pelo. Y sí, ese fútil video en el que varias manos lo despelucan puede tener 22.000 reproducciones; y sí, la cuenta de Rodolfo Hernández puede llegar a 258.000 seguidores; y sí… pueden registrarse muchos videos por ahí rondando con cifras de ese tipo… ¿y?

Emmanuel Macron es seguido por 2,8 millones de personas en TikTok. La descripción de su perfil es tan sobria y formal como los videos que allí publica: Presidente de la República Francesa. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene 2,5 millones de seguidores y en su cuenta se puede apreciar la oportunidad que supone una red como TikTok para producir mensajes con una mejor estética y calidad. Nicolás Maduro cuenta 325.000 seguidores, se presenta como “Hijo de Chávez” y es fiel al desparpajo que ha mostrado en su vida mediática.



Ya se antoja una obligación estar en TikTok. Y con razón. Para allá van todos, cada uno a su estilo y a la medida de sus posibilidades. “Que hablen mal de uno es espantoso. Pero hay algo peor: que no hablen”, apuntó Oscar Wilde. Sin embargo, todo esto debe tener un propósito, una justificación. Comunicarse con los jóvenes no debería entenderse como un llamado a la fantochería y una bienvenida a la mediocridad audiovisual. Si así los ven aquellos que quieren ser presidentes de Colombia, solo demostrarían que de antemano los están subestimando. ¿Acaso no se puede hablar seriamente con la juventud? Y, atención, ser serio no significa ser aburrido ni arcaico en la comunicación digital.

JAVIER BORDA

