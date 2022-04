Cachetadas de Will Smith a chistes colombianos

Will Smith debería cachetear a varios colombianos porque son un pésimo chiste. Algunas figuras públicas de nuestro país poco están respondiendo a su responsabilidad de guiar a nuestra sociedad por aguas menos turbias y, en cambio, están ensuciando el ambiente con un debate vergonzoso.



(También le puede interesar: Contra el fanático político)

La cantante Marbelle se refirió a Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, como “Cacas y King Kong”, respectivamente. ¿Qué clase de bajeza es esa? No es chistoso en absoluto. Casi al mismo tiempo, la senadora María Fernanda Cabal, nada menos que una de las senadoras más votadas del país, publicó que Francia Márquez se debería cambiar el nombre porque portaba consigo el significado de un “imperio colonizador esclavista”. ¿Qué estupidez es esa? Ni los Comediantes de la noche eran capaces de salir con semejante ignominia.



Ahí no paró la pena ajena de estos últimos días. Otro congresista, Gustavo Bolívar, también compartió una foto de King Kong, aunque esta vez el animal tenía en su mano derecha atrapada a una mujer. La imagen venía acompañada de este texto: ‘Querida Marbelle, cuando yo sea vicepresidenta, haré que te respeten y te den todo el amor que te ha faltado’.

Dependemos más de la responsabilidad del político, del artista y de los influenciadores. El deseo de que hagan algo bueno en la conversación digital es triste. FACEBOOK

TWITTER

Todo esto fue un desastre, un ‘debate’ más de lo que estamos viendo en estos tiempos. Ojalá hubiera sido un intento de humor, pero no: la pésima defensa de Bolívar revictimizó a la afectada y, tristemente, desató más reacciones en Twitter, más resonancia y nos ocupó —como aquí— tiempo valioso que idealmente tendría que ocuparse en cosas más provechosas.



Hay que cachetear la estupidez, eso sí. Aunque Marbelle (de nombre de pila Maureen Belky Ramírez), María Fernanda Cabal o Gustavo Bolívar no tengan en su misión educar esta nación, son figuras públicas y como tal se les debe reclamar un esfuerzo de cordura, que no refuercen la crítica superficial y eviten frivolizar el racismo y la ofensa. ¿Será mucho pedir?



En junio de 2021, Twitter invitó a varios periodistas colombianos a una cita virtual para exponer su norte y desmentir mitos. Nos resaltaron que “el propósito de Twitter es servir a la conversación pública. El comportamiento abusivo desalienta a las personas a expresarse y disminuye el valor de la conversación pública global”. También nos enlistaron cinco principios: “Disminuir el potencial de daño, disminuir sesgos e incentivos perjudiciales, disminuir la dependencia en la eliminación de contenido, incrementar diversidad de perspectivas e incrementar la responsabilidad pública”.



Pero una cosa es el papel y otra la práctica. Esos principios en realidad poco se están cumpliendo y lo que más eco despierta en Twitter —por permisividad propia de la red— es todo aquello que genera reacciones, sin necesidad de reparar en la verdad o el respeto. El abuso con las palabras es constante y borrar un tuit desacertado no sana las heridas. He ahí el problema. Chistes malos contamos por decenas en Colombia y algunos líderes parecen más una broma. Para hacer un alto en el camino dependemos más de la responsabilidad del político, del artista y de los influenciadores. El deseo de que hagan algo bueno en la conversación digital es triste, parece un chiste más del que nadie se va a reír.

JAVIER BORDA

(Lea todas las columnas de Javier Borda en EL TIEMPO, aquí)