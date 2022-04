Anormalidad colombiana: ¿cuándo seremos capaces de parar?

Hay noticias que nos dejan perplejos, pero a los pocos minutos ya estamos devorando nuevos sucesos que podrían paralizar a un país del primer mundo. ¿Qué nos conmueve de verdad a los colombianos? Por más que lo cavilo encuentro siempre que la indiferencia parece ser el antídoto contra la realidad.



En abril de 2022 pasaron cosas escalofriantes en Colombia. A una mujer de 37 semanas de embarazo tres delincuentes le abrieron el vientre de forma rudimentaria para robarle su bebé. Trascendió que fue otra mujer, de solo 23 años, quien planeó el hecho y al menos fue capturada. Pero la madre murió, y el niño quedó a disposición del ICBF.



“Toda muerte violenta revuelve el estómago y revuelca el corazón, pero la muerte de un menor de edad tendría que obligar a esta sociedad a parar”, sentenció el editorial de EL TIEMPO del 5 de abril. Para la fecha, ya conocíamos otro caso desvelador. Miller Falla, un futbolista de 15 años, del América de Cali para ser precisos, fue asesinado de un disparo en Patio Bonito, en Bogotá, por otro trío de ladrones que le robaron el celular. El joven ni siquiera opuso resistencia (lo cual tampoco justificaría el desenlace), pero igual lo mataron. Su padre, devastado, relató después cómo Miller se fue de este mundo, desangrado en el suelo: “Decía que todo estaba bien y empezó a cerrar sus ojitos…”.



¡Cómo no llorar este país! En Bucaramanga, también habían asesinado poco antes a una niña de 15 años por arrebatarle su teléfono móvil. Me apena contar que falleció por tres puñaladas en el cuello. ¡Qué salvajada! Nuestra película en realidad se debería llamar ‘Desencanto’. ¡No logro siquiera imaginar el dolor de quien pierde a un ser amado de forma tan brutal! Perder un hijo no tiene nombre, diría Piedad Bonnett, y mucho menos por una banalidad como la es un celular. Es imposible —o debería ser imposible— que continuemos nuestras vidas así mientras todas estas desgracias siguen pasando a diario.

Voltaire dijo: “Hay verdades que no son para todos los hombres ni para todos los tiempos”. Creo, muy a nuestro pesar, que en Colombia nos acostumbramos a la anormalidad. A ser unos animales, unos bárbaros. Y no hablo solo de corrupción, sino de acciones que menoscaban nuestra humanidad. Por eso, las nuevas generaciones están llamadas a acabar con esa insolidaridad que caracterizó a la nuestra. A mis 41 años sufrí asesinatos en la familia, estuve en un carro bomba, me han robado varias veces y, al tiempo, he advertido cómo esta nación ha enterrado miles de víctimas, cómo ha desplazado a pueblos enteros y cómo ha visto robar lo inimaginable. No ha cambiado mucho en las últimas décadas.



¿Cuándo seremos capaces de parar, ah? Lo vuelvo a preguntar, aceptando que en unos días nos encontraremos con más noticias abrumadoras. Están apareciendo cadáveres en bolsas de basura en Bogotá, por ejemplo. La noche antes de escribir esta columna, vi un robo al frente de mi casa y los atracadores alcanzaron a dispararle a un motociclista que los seguía mientras pitaba. Lo vi desde el balcón, grité y mi hijo de tres años salió asustado por el escándalo. Me preguntó qué había pasado: “Nada”, le dije. Y ese es el problema, que en Colombia pasa de todo, pero al final no pasa nada.



¿Continuar la vida de esta manera podría verse como un acto de resiliencia? ¿Es esa nuestra meritoria forma de resistir la adversidad? ¿Quedarse en Colombia en lugar de marchar a tierras menos escabrosas es amor a la patria o pura resignación? Por ahora, se me ocurre que solo seremos capaces de parar cuando no haya nada más que podamos hacer.

