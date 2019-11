Se separó de su esposa para ‘vivir la vida’ en Facebook

La sentencia de José a su esposa fue contundente: “Quiero vivir mi vida, *Rosa”.



A ella le sorprendió semejante aviso y ahora que lo ha cavilado mucho, lo explica así: “Mi marido quiere estar en redes sociales y conocer más mujeres, porque eso fue lo que no hizo cuando era joven”.



Lo que podría parecer un drama amoroso adolescente al peor estilo de Corín Tellado es en efecto un drama del desconocimiento. El mal uso de las redes sociales es un fenómeno mundial y va mucho más allá de las fake news. José, un hombre de 52 años dedicado a oficios como la carpintería y la albañilería, abrió cuenta en Facebook y se ha dedicado el último tiempo a contactar mujeres; las saluda con un “hola” escueto, según cuenta Rosa. Para su desgracia, una de las personas que contactó hace poco era vecina del barrio y esta, en efectos de la solidaridad femenina, se lo contó a Rosa. Del saludo no hubo ni respuesta, pero sí denuncia.



- “Él quiere novias en redes sociales, quiere ir aquí y allá, sin responsabilidades”.



- Pero déjeme preguntarle una cosa, Rosa: ¿usted cree que su esposo puede conseguir así a alguien en Facebook?



- “Yo no creo –contesta, decidida–, porque esas viejas que se ven ahí son falsas y lo que quieren son tipos con plata, y aquí pues se fregaron, porque él no tiene con qué…”.



Rosa, juiciosa empleada doméstica y ajena hoy en día a todas las redes sociales, creó un perfil falso en Facebook (otra mala práctica común hoy en día) para ver con quién se estaba relacionando José. Pero no descubrió mucho, más allá de nuevos contactos y la creciente sospecha de más saludos privados.



–Él anda con ese cuento; se fue dos meses al Huila, volvió y ahora se la pasa en Facebook dizque queriendo vivir su vida. Va al parque y se pega al celular. Me dice que lo deje vivir. En Facebook se inventa todo, yo lo vi, pone fotos de cuando era joven, dice que ya está separado y vive aún conmigo, pero al final, cuando se encuentre otra vez con la realidad, se va a estrellar…” –lamenta.



A pesar de lo que se quiera creer, la vida virtual cada vez se hace más importante en la sociedad. La realidad dice que no estar allí te aleja de muchas posibilidades y servicios. El problema es la falta de conciencia y responsabilidad al manejar un perfil digital. Hablamos de no cuidar nuestra privacidad, de exponernos a la desinformación e incluso a la delincuencia. Y, desde luego, como en la historia aquí contada, de creer ingenuamente en un mundo lleno de filtros que ciertamente no existe. Hace poco no más oímos el caso de una dizque ‘joven’ influencer china que en realidad tenía 58 años. ¿Qué pasó? Se dejó descubrir por un error en un filtro que modificaba su rostro, un efecto que la hacía más parecida a un dibujo animé que a una persona con arrugas y huesos.



Rosa cree firmemente que son las redes sociales las que ahora permiten y promueven la infidelidad. Pero quizás solo la facilite. Lo que sí sentencia es que “las redes sociales han hecho perder los valores, la honestidad, la privacidad, el amor propio y aceptarse uno tal como es”.



Merece la pena preguntarse qué tanto de nosotros es real en el espectro digital y qué tanto es maquillado, simulado o falso con tal de sostener una figura al alcance de un clic.