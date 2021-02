La querida presencia

Quienes algunas veces fuimos siempre oímos el cuento. En un pasillo, o en algún restaurante cuando ya rotaba el 'pousse-café' o la cerveza fría, siempre alguien, que podía ser el incondicional José Luis Novoa, contaba que García Márquez se había inventado esa Fundación y esos encuentros de periodistas por la enseñanza y la clases magistrales, claro, cómo no; pero, sobre todo, decían que Gabo contó que los talleres existían porque para él lo fundamental era la sorpresa del encuentro, la charla inesperada y el milagro de la amistad.

De mis años de universidad recuerdo la lectura de 'Que viva la música' con la guía del profesor Luis Chacón, inolvidable, pero sobre todo, los días en que Nicolás Samper volteaba el maletín de botones redondos y fingía que era un dj, solo para que el profesor Hugo Mastrodoménico lo pillara y todos nos retorciéramos de risa.



Estar en clase de García Márquez con Conrado Zuluaga consistía, sobre todo, en oírlo leer pasajes largos y enteros de su desojada y rayada edición de 'Cien años de soledad': el paso de la alfombra voladora o el hilo de sangre; o verlo agarrar el 'Otoño del patriarca' y pasar otra vez por la escena de la plaza de mercado con el madrazo que va y el madrazo viene. Porque lo importante no era 'pensum', sino verlo leer y descubrir en el brillo de sus ojos la emoción única de la música de las palabras.



Las charlas memorables de los últimos Hay Festival a los que pude ir en Cartagena fueron por cuenta de Vargas Llosa o Carlos Fuentes, qué duda cabe, pero quizá el recuerdo más nítido que me quedó es el de Santiago Rivas, en la barra del bar de salsa de Fidel, hablando a los gritos de béisbol con Junior, un aficionado que pasada, y al fondo Rubén Blades cantando Paula C a un volumen inaudito.



El periodismo todo, no solo el de la reflexión y la tertulia, va a completar un año sin ir, sin estar en busca del dato clave ni observar en el sitio. Sin cumplir en últimas el más elemental y sencillo truco de reportería: llegar y tocar la puerta. Hasta el papa Francisco cayó en la cuenta y dijo hace poco que periodista es el que va.



Quién sabe cuál de los días que vengan es que vamos a entender de verdad todo lo que perdimos por el encierro y la vida en virtualidad. No sé cómo recordará mi hijo Juan Martín estos días en los que habla a todas las horas con sus amigos Alejandro y Juan David, pero por la plataforma de Playstation. Van a completar un año sin verse.



Temo que un día a él y a sus amigos les hará mucha falta, no los problemas de factorización ni los elementos de la tabla periódica (porque el profe en el Zoom ahí ha estado), sino los encuentros de pasillo, las revolcadas en pasto y el día que uno de ellos finja ser un dj, aunque el profe lo pille.



La Fundación Gabo se empeña en seguir a pesar de todo y acaba de hacer su festival por enlaces y pantallas y ya entregó sus premios en una transmisión de internet, a través de cajas donde se vieron rostros pixelados solitarios y sin mucha tertulia ni abrazos. El Hay Festival tampoco para y el otro día me sorprendí oyendo a Tomás González, entrevistado por Juan David Correa, en los audífonos, mientras sacaba la ropa de la secadora. Triste radionovela de estos días.



Nos empeñamos en simular que la virtualidad es lo mismo que la querida presencia, pero jamás lo vamos a lograr.



Y eso es lo más doloroso de entre todo lo que nos quitó el virus: la posibilidad de ir. Es un vacío que ya nos devastó a un nivel que aún ni siquiera conocemos. Quien sabe cuándo será que logremos entender, o que los científicos de universidades de nombres raros y extranjeros puedan investigar el alcance del encierro, el rasgo de la generación que estuvo pegada a una pantalla.



JAIRO PATIÑO