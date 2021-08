Las grandes decisiones para el próximo año

Insistimos en que en las elecciones de 2022 se verá reflejada la notoria inconformidad ciudadana, más palpable en los jóvenes de ambos sexos y expresada en el paro nacional. Una juventud que sigue dispuesta a participar en nuevas convocatorias. Ya las épocas cuando se echaba mano del eficiente recurso de “asustar” al ciudadano con el fantasma del castrochavismo o de que las Farc se tomarían el poder en Colombia son miedos superados. Para el hombre de a pie es más claro cuáles serán las apuestas que jugarán de cara a la próxima contienda electoral.

Hay razones de sobra para creer que en dicho certamen democrático la derecha saldrá maltrecha; de seguir la actual tendencia, tanto la izquierda como los sectores de centro concitarán el favor de la opinión nacional. De ahí los temores que rondan en las toldas del uribismo, y la razón para que sus candidatos no logren consolidarse. El único que parece tomar modesta ventaja en ese partido es Óscar Iván Zuluaga, pero aún lejano de los primeros lugares, según los recientes sondeos de opinión.



Lo que está en juego no es solo la posibilidad de consolidar una alternativa que garantice la aplicación plena de la Constitución de 1991, el Estado de derecho y los acuerdos de paz, sino también el desmonte del actual modelo económico y de Estado que se ha querido legitimar, en un comienzo con las banderas de la seguridad democrática, y ahora con el vacío lema de la “Paz con legalidad”, con un significado poco claro, de confuso futuro y carente de resultados.



Hoy podemos afirmar, sin riesgo de equívoco, que los llamados “logros de la seguridad democrática” obedecieron al accionar de los grupos paramilitares en las diferentes regiones del país, al unísono con la práctica de los ‘falsos positivos’, que centraron sus objetivos en los líderes la izquierda, en los sectores democráticos y en los defensores de los DD. HH. Y tras este tinglado están los grandes beneficiarios de la política y de la economía, así como la consolidación del crimen organizado en la institucionalidad y en muchas regiones del país.

La fuerza que están adquiriendo los hechos y fenómenos sociales que estamos señalando nos dejan vislumbrar un panorama más real y positivo. FACEBOOK

TWITTER

Por eso, es muy conveniente para el país y para la democracia que la creciente inconformidad nacional y la conciencia que la ciudadanía han tomado frente a la responsabilidad de participar activamente en los escenarios democráticos y en la construcción colectiva de nuestro futuro, se refleje nítidamente en unos resultados electorales que impliquen la desaparición del oscurantismo que caracteriza el proyecto uribista que se pretende para Colombia.



Al lado de las ricas vivencias que han dejado las movilizaciones jalonadas por el paro nacional están las decisiones que ha venido tomando la Justicia Especial de Paz (JEP) y las que se prevén impriman más claridad al rumbo democrático que tendrá la Colombia en paz, acompañada de un estilo de vida más digno para todos los colombianos.



Otro escenario que consolidará el espectro democrático nacional, de cara a los resultados del 2022, será el conocimiento del trabajo que adelanta la Comisión de la Verdad, que arrojará luz sobre los efectos del conflicto armado y las garantías de su no repetición, al igual que el reconocimiento pleno del derecho de los nueve millones de víctimas al acceso a garantías de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición.



La fuerza que están adquiriendo los hechos y fenómenos sociales que estamos señalando nos dejan vislumbrar un panorama más real y positivo. Una perspectiva que resulta inatajable para el país, así muchos sectores intenten desconocerla: no habrá forma de impedir que logremos los cambios sociales, económicos y políticos tan anhelados desde hace tanto tiempo.



Lo importante ahora es ofrecer plenas garantías para que salgan a ejercer su derecho al voto todas las personas que han estado en las calles: los jóvenes, estudiantes, mujeres, trabajadores, campesinos, indígenas, la comunidad LGBT, los sindicalistas y, en general, quienes desean un auténtico cambio alrededor de los postulados democráticos de la Constitución del 91 y de la implementación de los acuerdos de paz. Recordemos que es preciso que, previamente, los nuevos electores inscriban su cédula de ciudadanía como prenda de garantía de una auténtica participación ciudadana.

JAIME FAJARDO LANDAETAfajardolan@une.net.co

@FajardoLandaeta

(Lea todas las columnas de Jaime Fajardo Landaeta en EL TIEMPO, aquí)