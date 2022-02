Tenemos más territorio que Estado

El narcotráfico, la guerrilla y sus disidencias sentaron sus reales donde el Estado no ejerce o ejerce precariamente sus atribuciones. En esos territorios ha sido reemplazado por los actores ilegales del conflicto. Ahora la guerrilla no aspira a tomarse el poder, como Mao Tse-Tung y Fidel Castro. Sus jefes no quieren morir de viejos en el monte. Por eso también se comporta como organización terrorista con actos como los del club El Nogal, el Palacio de Justicia y sus incursiones en Arauca, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y algunas ciudades capitales.



Gracias al valor y sacrificio de nuestra Fuerza Pública, la guerrilla no se tomó el poder ni desestabilizó completamente el orden institucional del país. Pero, después de firmada la paz con las Farc, el Estado no ha podido controlar el territorio que estas tuvieron bajo su influencia y la de otros actores ilegales. Tampoco el de las nuevas áreas geográficas que se volvieron áreas de grupos criminales.



Lo anotado ha dado lugar, según la Cruz Roja, a conflictos armados no internacionales, de los que hacen parte grupos ilegales que suman más de 10.000 hombres y mujeres en armas. El clima generalizado de inseguridad que vivimos también es producto de la acción de antiguos y nuevos agentes de múltiples formas delincuenciales.



Para que el Estado ocupe todo el territorio tiene que cumplir dos grandes funciones. Debe asegurar el respeto a la ley y la convivencia entre sus comunidades. Y prestar los servicios y construir las obras que demanden el cambio social y el desarrollo económico.

Se requiere, por ello, la creación de un cuerpo especial que haga parte de la Fuerza Pública, pero distinto de los que ahora la conforman, y que en los citados territorios asegure la conservación del orden público, la convivencia ciudadana, proteja a líderes sociales y defensores de derechos humanos, preste a la administración de justicia la colaboración que exige el cumplimiento de sus funciones, cubra la ejecución de los programas de erradicación de cultivos ilícitos, combata la minería ilegal, evite la deforestación y contribuya a la conservación de otros recursos naturales.



También debe garantizar la elección libre y democrática de las autoridades locales y departamentales en los territorios que más sufren el conflicto, porque no pueden repetirse situaciones ya denunciadas con las curules de paz, ni las administraciones seccionales pueden ser controladas por los protagonistas de la confrontación que en sus territorios se vive.



Ese cuerpo lo integrarían funcionarios públicos, pues no se debe armar a los civiles ni crear nueva versión de las Convivir. Lo conformarían, particularmente, quienes hayan sido soldados profesionales o miembros de otros cuerpos de la Fuerza Pública. Sería una milicia nacional como la que ordenaron los constituyentes de 1886, que aunque no tuvieron las situaciones que padecemos, dispusieron: “La ley podrá establecer y organizar una milicia nacional”. Como el Congreso nunca hizo uso de esa facultad, la Constituyente del 91 derogó dicha norma. El Ministerio de Defensa en 1997 propuso revivirla, pero no lo logró. Álvaro Uribe incrementó los efectivos de la Fuerza Pública en cien mil unidades.



Para que se cree esa milicia no se requiere que haya proceso de paz. El general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República y quien había sido negociador oficial en La Habana, dijo que esa decisión no se había tomado entonces porque el Gobierno había determinado no modificar la organización y el funcionamiento de la Fuerza Pública.



Ahora están dadas las condiciones para que se cree la milicia nacional que desde 1886 ha sido una imperiosa necesidad, junto con las demás decisiones que debemos adoptar para que tengamos tanto Estado como territorio.

JAIME CASTRO

