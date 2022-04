Reforma judicial

La que requiere el país no es la que se ha intentado en varias ocasiones y se ha referido, básicamente, al estatuto de los magistrados de las altas cortes: requisitos y calidades que deben reunir y quién los debe investigar y sancionar cuando falten a sus deberes, reformas que han fracasado por razones conocidas.

Si bien son temas que exigen cambios, no es ese el primero y más importante capítulo de la reforma que interesa a los millones de colombianos que esperan la culminación de procesos judiciales que no concluyen en cinco, diez o más años. De los dos millones de expedientes que esperaban ser tramitados a fines del año 2020, la mayoría eran y probablemente siguen siendo de carácter penal. Las ideas que a continuación se presentan sobre reformas que se consideran urgentes y viables seguramente serán adicionadas y corregidas por quienes mejor conozcan estos temas.



Conviene asignar, en primer lugar, funciones judiciales a las notarías para el trámite de muchos de los procesos antes citados, sobre todo cuando las partes interesadas estén de acuerdo en que así se haga. Asuntos penales de menor entidad también podrían conciliarse ante una notaría si hay acuerdo sobre la indemnización o reparación del daño causado. Lo anotado exige la creación de nuevas notarías, decisión que no requiere ley sino decreto del Gobierno y no tiene ningún costo fiscal para el Estado. Actualmente solo hay un poco más de mil notarías para todo el país.



Causa de parte de los retrasos judiciales está en la obligación que tienen la Procuraduría y otros agentes del Ministerio Público de intervenir en buen número de procesos judiciales. Esa intervención demanda tiempo y concluye con un concepto que no necesariamente orienta ni cambia la decisión del funcionario que conoce el proceso, porque no está obligado a acatarlo. Por ello debería disponerse que el Ministerio Público solo intervenga en los casos que considere debe hacerlo, porque así conviene a la protección del interés público y a la vigilancia que debe ejercerse sobre la conducta de funcionarios y empleados oficiales. El Ministerio Público determinaría, inclusive de acuerdo con la solicitud razonada que presenten los interesados, en qué procesos y en cuáles de sus actos decide intervenir.



Como la Procuraduría cumple funciones disciplinarias mediante procedimientos judiciales, también convendría convertirla en jurisdicción especializada en la investigación y el juzgamiento de los delitos que se cometan contra la administración pública y los que constituyan actos de corrupción. Su función actual la continuaría cumpliendo si se da el carácter de delito menor a graves y gravísimas faltas disciplinarias. Las demás infracciones administrativas las investigaría y sancionaría el jefe de la respectiva entidad pública.



Es necesario decidir, igualmente, cuáles deben ser las funciones de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que han venido disminuyendo de manera apreciable porque las entidades oficiales prefieren contar con la opinión y la asesoría de los juristas externos que contratan. Lo que se determine en relación con la citada Sala debe contribuir a la descongestión de la jurisdicción de lo contencioso.



Quienes participaron como aspirantes en el debate electoral del pasado 13 de marzo no se ocuparon de los temas que es necesario tratar para que en el país se administre pronta y cumplida justicia. Tienen la obligación de hacerlo ahora quienes adquirieron por voluntad ciudadana la condición de candidatos presidenciales.



JAIME CASTRO



(Lea todas las columnas de Jaime Castro en EL TIEMPO, aquí).