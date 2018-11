Paz territorial y milicia nacional

Aunque la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han actuado con valor, entrega y sacrificio, que el país les reconoce y agradece, dos años después de firmada la paz, “el Estado aún no logra controlar efectivamente los territorios que por décadas fueron zona de influencia de los actores armados irregulares”.

En el acuerdo celebrado para la desmovilización y reincorporación de las Farc ha debido decidirse lo relacionado con la ocupación de las zonas en las que, de hecho, reemplazaron el Estado. No ocurrió así, aunque la guerrilla pidió que el tema se definiera, porque el presidente Santos, según el exvicepresidente Óscar Naranjo, ordenó que en Cuba no se negociaran y ni siquiera se trataran las funciones, estructura y organización de la Fuerza Pública. Hoy, antiguos y nuevos actores de múltiples y variadas formas de ilegalidad se disputan a sangre y fuego esas zonas.



Si bien nuestras guerras civiles del siglo XIX no tuvieron la gravedad de los conflictos de ahora, las constituciones de entonces previeron que los Estados soberanos tuvieran milicias, y la de 1886 dispuso: “La ley podrá organizar y establecer una milicia nacional”, distinta del ejército y la policía. Como el Congreso nunca hizo uso de esta facultad, los constituyentes del 91 derogaron dicha norma. El Ministerio de Defensa propuso en 1997 revivirla, pero no lo logró.



Por la gravedad de las situaciones que padecen los territorios citados, el Estado debe tener en ellos una presencia efectiva que nunca ha tenido mediante el ejercicio de sus atribuciones y la imposición de su autoridad. En esa Colombia profunda tiene que garantizar seguridad ciudadana y poner en marcha programas de cambio social y crecimiento económico. Pero la ejecución de lo convenido –planes de desarrollo con enfoque territorial en 170 municipios y obras y servicios a cambio de impuestos en 340 entidades locales, también víctimas del conflicto– exige igualmente que el Estado garantice que, en esos territorios, se restableció el orden público porque se respeta la ley, se administra cumplida justicia y funciona el orden institucional que demandan sus municipios y departamentos.



Para conseguirlo se requiere el acompañamiento de un cuerpo especializado que forme parte de la Fuerza Pública, o sea, una organización armada de servidores públicos, pues no se trata de armar civiles ni de crear nuevas versiones de las convivir. Formarían una especie de policía rural o guardia nacional, integrada por quienes hayan sido soldados profesionales o miembros de otros cuerpos de la Fuerza Pública. Su misión es tan importante que pueden terminar habilitando para su masivo poblamiento zonas hasta ahora abandonadas.



Cumpliría una tarea comparable a la de los cascos azules de Naciones Unidas, quienes intervienen en situaciones que ponen en peligro la paz y la seguridad regional o mundial, para lo cual restablecen la normalidad y consolidan la paz, inclusive con el uso de la fuerza. Por ello han merecido el Nobel de Paz y el Príncipe de Asturias. Sin la presencia ni el apoyo de una milicia como la que se propone, y que Álvaro Uribe llamó hace un tiempo cascos azules a la colombiana, continuaremos teniendo más territorio que Estado.



Entre los reparos que se harán a una idea formulada desde 1886 estará el de sus costos (cómo financiar una organización que no puede tener menos de 50.000 efectivos), cuando es claro que valdrá mucho menos que la defensa antiaérea que algunos sugieren como parte de una equivocada y absurda carrera armamentista frente a Venezuela.



JAIME CASTRO

jcastro@cable.net.co