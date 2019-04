Las elecciones de octubre

De acuerdo con el marco normativo que hemos utilizado siempre, a pesar de que ya no interpreta ni expresa las situaciones que vivimos, escogeremos 12.000 concejales, 4.000 ediles, 1.100 alcaldes, 420 diputados y 32 gobernadores. Somos un país de pequeños municipios, ciudades y regiones que tienen identidad y características bien distintas. Esa es nuestra realidad geográfica, política, económica y social. Un territorio tan heterogéneo y diverso no es gobernable ni administrable desde un solo centro de poder. Por eso, el gobierno Betancur y la Constituyente del 91 pusieron en marcha un audaz y realista proceso descentralizador que tuvo notables repercusiones económicas y sociales: aseguró inversión pública en todo el país y mejoró la cobertura y calidad de esenciales servicios públicos. Así ocurrió durante los primeros lustros de tan novedoso proceso. Infortunadamente, con el paso del tiempo, la descentralización, en la gran mayoría de los casos, se volvió sinónimo de politiquería y corrupción porque multiplicamos los ingresos de municipios y departamentos, así como sus funciones, pero no cambiamos las reglas de juego para acceder al poder a nivel local y regional, ejercerlo y controlarlo. Por eso, roscas y camarillas, a veces clanes familiares, se apoderaron de municipios y departamentos. No hicimos, cuando se inició el proceso, ni hemos hecho después, la reforma política territorial que garantice democracia y transparencia. Llegamos, entonces, a los comicios de octubre con reglas de juego político-electoral que producen resultados conocidos. (Vea: Mafias políticas se tomaron entidades territoriales, Reforma política territorial).



El debate y las campañas en curso son ocasión propicia para que los partidos digan cómo sacar la descentralización del estado de postración en que se encuentra y formulen propuestas que la recuperen y le den nuevos desarrollos. Pero ni siquiera han dicho cómo deben manejarse las entidades que quieren gobernar. Se han limitado a presentar nombres y a ofrecer avales y alianzas. Sus presentaciones no tienen ningún contenido temático o programático. Los partidos de oposición, en cambio, cuentan con estrategia propia: quieren que los resultados de las urnas sean leídos como si se hubiese votado un plebiscito sobre la gestión del presidente Duque y fuesen las primarias de las presidenciales del 2022. No sería raro que para lograrlo promuevan e infiltren múltiples formas de protesta social y traten de volver nacionales las elecciones de alcaldes y gobernadores que por naturaleza tienen carácter territorial. (Vea: ¿Conflictividad social permanente?).



Como en ocasiones anteriores, en la mayoría de las campañas será determinante su financiación ilegal, práctica que no hemos podido evitar ni sancionar y está en el origen, en buena medida, de la corrupción que carcome todo el sistema político.



Agréguese que a conocidas formas de violencia se suman los asesinatos de diferentes organizaciones criminales contra quienes aspiran a uno u otro destino público, particularmente contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que tienen legítimos sueños políticos y posibilidades electorales en las extensas zonas que fueron escenario del conflicto, porque, como lo señala Indepaz, está en juego el control de los territorios que dejaron libres las Farc y en los que el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas “llegaron más rápido que el Estado”.



Este incierto escenario político no es el mejor para debates y campañas que en muchos casos se definirán voto a voto, pero no hemos hecho nada para cambiarlo y mejorarlo.



jcastro@cable.net.co