Financiación de campañas

Su financiación por el Estado no evita que recursos ilegales ingresen a las campañas, la realización de gastos no autorizados, los aportes por debajo de la mesa y los desembolsos no declarados.



Puede incrementar sus costos porque quienes venden paquetes de votos pedirán más a los compradores de lo que antes exigían. Por esa, entre otras razones, las campañas de Senado cuestan cinco mil o más millones de pesos.

Tales costos se reducen si se dispone que las cuñas radiales y televisadas, uno de los mayores gastos de toda campaña, sean gratuitas: se transmiten por el espectro electromagnético, propiedad del Estado, y se pueden asignar como se conceden espacios a los partidos.



También, castigando la duración de las campañas, que hoy deciden los candidatos: cuando a bien lo tienen abren sedes y hacen gastos indeclarables. Las democracias organizadas distinguen entre campañas políticas y campañas electorales. En las primeras se debaten ideas, propuestas y otros temas de interés público, en cualquier momento. En las segundas se invita a votar por partidos o candidatos y la ley determina que solo pueden realizarse semanas antes de las correspondientes votaciones.



En nuestro censo electoral figuran millones de ciudadanos que no pueden sufragar: fallecieron, la ley no les permite hacerlo o son abstencionistas viscerales. Un censo de 39 millones, cuando solo van a las urnas el 40, máximo el 50 por ciento de dicha cifra, facilita que los muertos voten y tal vez la comisión de otros fraudes. Depurar el censo reduce costos para el fisco y gastos de las campañas.



Inscribir candidaturas por firmas vale cada día más y permite a quienes lo hacen realizar una campaña política que se prohíbe a los demás candidatos. La recolección de firmas deberían hacerla la Registraduría y las notarías en cuyas oficinas los interesados inscriban su intención y registren sus firmas quienes estén de acuerdo con dicho propósito.



En vez de reducir los costos de las campañas, pueden haberse incrementado por las cuantiosas sumas que buscan financiarlas. Durante el 2021 se distribuyeron 3.000 millones de pesos entre los partidos “en proporción al número de jóvenes” no mayores de 28 años que hubieren elegido antes de dicho año en procesos diferentes a los de los Consejos Juveniles. La misma resolución del Consejo Electoral fijó en 58.000 millones los recursos que se entregaron a los partidos para sus gastos de funcionamiento.



Otra resolución, también del Consejo Electoral, ordena los recursos que se deben dar a los partidos para “reposición de los gastos que efectúen en las campañas que adelanten en el 2022 y que serán iguales a los que se pagaron en la elección anterior para los mismos cargos y corporaciones debidamente actualizados con el índice de precios al consumidor”. Nadie sabe cuánto se pagará por este concepto en relación con las elecciones del 2018, porque se paga por voto obtenido y todavía no se han cubierto las sumas correspondientes a dicho año, por lo que tampoco se pueden establecer ahora sus valores para las elecciones del 2022.



A los partidos que se declararon en oposición al Gobierno se les giró adicionalmente para el año 2021 el 5 por ciento de lo que el Estado les entregó para su funcionamiento. Ese 5 por ciento valió 3.200 millones.



Y al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), este año se le giraron 8.000 millones en dos partidas de 4.000 cada una: una para la financiación del partido y otra para su centro de pensamiento.



Lo anotado, que no es plata de bolsillo, no redujo los costos de las campañas, no combatió la corrupción ni mejoró la vida política del país. Todo indica que produjo resultados contrarios a los que se pretendieron.



JAIME CASTRO



