En la primera elimino, en la segunda elijo

Fue ordenada por la Constitución del 91. Cumple varios propósitos: garantiza gobernabilidad, evita elegidos con relativamente pocos votos, facilita la creación de partidos y la formación de alianzas que suelen reflejarse en la conformación del nuevo gobierno. Balotaje la llaman en Francia, que la convirtió en figura de su derecho electoral y constitucional. El Congreso colombiano la ordenó también para la elección de Alcalde Mayor de Bogotá, pero no para la de las corporaciones públicas –Congreso, asambleas y concejos– ni la de los gobernadores.

Como tenemos 60 candidatos a la presidencia, más los que todavía pueden aparecer, es aplicable la máxima indígena: mucho cacique y poco indio. Por razones comparables a las nuestras, en los 14 países de América Latina en los que rige, pudieron tener o están teniendo lugar agudas divisiones partidistas, presencia de candidatos por firmas que no cargan con el desprestigio de los partidos y algunas de las complejas situaciones que también empezamos a vivir.



Según el art. 190 de la Constitución, si en la primera vuelta ninguno de los candidatos obtiene “la mitad más uno de los votos” se celebrará una nueva votación tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos nombres que hubieren obtenido las más altas votaciones y “será declarado Presidente el que obtenga el mayor número de votos”. En caso de muerte o incapacidad física permanente de los candidatos que van a segunda vuelta, “su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato. Si no lo hace o la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación y así en forma sucesiva y orden descendente”.



Lo anotado, en términos generales, también es válido para la elección de alcalde mayor de Bogotá, aunque el art. 323 de la Constitución prevé lo que rige en otros países para el caso del presidente: es elegido alcalde en primera vuelta quien logre “el cuarenta por ciento de los votos… siempre que sobrepase al candidato más votado por diez puntos porcentuales. Si ninguno obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación… tres semanas más tarde, en la que solo participarán quienes hubieren obtenido las más altas votaciones”. Será declarado alcalde quien logre el mayor número de votos en la segunda vuelta.



En la elección de presidente, en primera vuelta (mayo del 2022), el electorado elimina o busca eliminar los candidatos por los que no votó y que quiere desaparecer como opción electoral, y en la segunda (mes de junio siguiente), elige su candidato o el que le suscita menos reparos o reservas, así sea su segunda o tercera preferencia.



Los franceses consideran que cada vuelta produce comportamientos diferentes del electorado y que en la primera escoge el candidato que le parece mejor o más conveniente, y lo apoya con su voto, y en la segunda, elimina al que descarta por múltiples razones. “Au premier tour on choisit, au second on élimine”. Advierten que cada elección y cada elector son distintos y que, según las campañas y otras razones coyunturales, su regla no siempre se cumple.



Para Salud Hernández-Mora, en la primera vuelta se vota con el corazón y en la segunda con la cabeza. Para otros, hay una especie de tercera vuelta, anterior a la primera. Hablan así de los procedimientos de los partidos para seleccionar sus aspirantes y los de las alianzas para saber quién las representa, decisiones que pueden reducir el número de candidatos.



Nunca habíamos tenido una elección de características tan particulares que pueden cambiar porque nuestras campañas apenas empiezan y la mayoría del electorado no ha determinado todavía a quien respalda.



¿Lo hará decidiendo lo mejor para los intereses nacionales?



JAIME CASTRO



