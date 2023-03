La oposición debe ser alternativa de poder

El Presidente y sus amigos, así como analistas calificados, probablemente consideran que Petro fue elegido gracias a la oposición sin cuartel que hizo desde el Senado a los gobiernos que confrontó sin límite ni reserva, los obligó a que explicaran sus políticas y le facilitó presentar ideas y propuestas que le permitieron llegar a la jefatura del Estado.

De esa manera rigió un principio fundamental de los sistemas democráticos: conforme a reglas de juego conocidas se alternan en el ejercicio del poder quienes son gobierno y quienes pretenden reemplazarlo si los resultados de las urnas los favorecen o se presentan situaciones a veces críticas en los partidos que hacen las veces de titulares del poder.

A pesar de las falencias de nuestro ordenamiento institucional, es lo que siempre ha ocurrido en Colombia. Hemos sido tierra estéril para la prórroga de los períodos presidenciales en curso, aunque las ha habido en pocos casos, y también de la reelección inmediata porque puede producir los mismos efectos de las prórrogas.

Petro, de palabra fácil y elocuente, que mucho aprendió de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, sostuvo primero como candidato y luego como gobernante que un período de cuatro años era corto para su proyecto y programa político. Él y sus compañeros propusieron por ello la convocatoria de una asamblea que reformara la Constitución y ordenara períodos “ojalá de ocho años”.

Este cambio institucional se adicionó con la invitación a la ciudadanía para que en calles y plazas y desde los balcones de Palacio conociera los proyectos oficiales y oyera el discurso crítico del Presidente sobre lo que habían hecho los gobiernos anteriores. Contra los pronósticos adelantados, el resultado de esa convocatoria fue contrario a lo esperado por varios motivos.

Primero, porque la oposición parlamentaria y partidista cuestionó razonadamente las iniciativas oficiales y denunció con argumentos de peso los graves errores de la Administración. Y luego, porque la plaza pública no fue coto de caza del petrismo, sino manifestación multitudinaria, masiva y entusiasta de quienes salieron a marchar contra las equivocaciones del Gobierno, que con sus amigos renunció a la convocatoria de la constituyente que había propuesto, y aceptó, seguramente resignado, que el período presidencial es de cuatro años, sin prórroga ni reelección inmediata. Pero no renunció a la validez y vigencia de su propuesta política. Petro parece ahora más interesado en conseguir un liderazgo suyo a nivel continental y mundial para su populismo de izquierda. Lo sucedería en el cargo la primera dama, doña Verónica Alcocer, para el que no está inhabilitada, si el pueblo la elige para el período 2026-2030.

La oposición, en cambio, no tiene una propuesta que reemplace al petrismo. Ha logrado lo que ya se anotó, que no es poco políticamente, pero no ha presentado las propuestas o proyectos con que gobernaría, si consigue el mandato popular al que aspira, y cómo superaría las graves situaciones políticas, administrativas, fiscales y económicas que encontrará como herencia de cuatro años de petrismo.

Rojas Pinilla también se mantuvo en el poder porque dijo y repitió que a los partidos tradicionales lo único que les interesaba era conquistar todos los cargos públicos para uno de ellos, con exclusión de su contraparte, causa verdadera de la violencia liberal-conservadora. Por ello Alberto Lleras y Laureano Gómez, jefes de esos partidos, crearon el Frente Nacional, que repartió el poder del Estado por partes iguales entre dichas colectividades. Ahí empezó la derrota política de Rojas, que poco tiempo después abandonó el Palacio presidencial. Cómo gobernaría el pospetrismo debe decirlo la oposición si quiere ser alternativa seria de poder.

JAIME CASTRO

