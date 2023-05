La Constitución no es colcha de retazos

“El error más común en la interpretación de las constituciones consiste en considerar aisladamente cada uno de sus principios y reglas. Ningún artículo suyo puede separarse de los demás porque todos forman un conjunto del que hacen parte sus diferentes elementos. Toda constitución establece y organiza un determinado tipo y forma de régimen político. Constituye un error rebanarla en pedazos, ignorando que sus artículos no son separables del conjunto que conforma el texto completo. Las constituciones se refieren siempre, explícita o implícitamente, a determinada forma de gobierno, cuyos principios sirven para interpretar cada una de sus disposiciones”.

El anterior texto del profesor y tratadista Maurice Duverger (q. e. p. d.) explica la severa y descompuesta confrontación que tuvieron el presidente Petro y el fiscal general Barbosa. Cada uno de ellos defendía y alegaba el artículo o los artículos que consideraba favorables a su punto de vista y opuestos a los de su contraparte. Afortunadamente, sus serias diferencias hoy están reducidas a la permanencia en el cargo de uno de los funcionarios de la Fiscalía.

Conviene hacer claridad sobre el tema para evitar que en el futuro se presenten situaciones comparables, a más de que la ciudadanía debe estar informada sobre el contenido de los asuntos que debatan los principales actores políticos del país.

La Constitución confiere al Presidente los títulos de Jefe del Estado, Jefe del Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (artículos 115 y 189, número 3) lo cual no quiere decir que el Presidente sea superior jerárquico de todas y cada una de las autoridades del Estado, de nivel nacional o territorial, porque el ejercicio de sus atribuciones está determinado y precisado detalladamente en otras normas superiores y leyes concomitantes, por lo cual el jefe del Estado no puede disponer lo que considere o a bien tenga, sino lo que de manera expresa dichas normas autoricen. No puede, por tanto, revocar, reformar o suspender las decisiones de todas las agencias del Estado ni ordenar que tomen o adopten determinadas providencias.

Otro tanto ocurre con el caso del Fiscal General, que ejerce sus atribuciones en todo el territorio nacional y es la primera autoridad de la Fiscalía, que según los artículos 116 y 249 hace parte de la Rama Judicial y administra justicia.

Lo anotado responde básicamente a la llamada separación de poderes, que no es incompatible con la colaboración armónica que entre ellos debe haber para la realización de sus fines (artículo 113 de la Constitución).

Lo que se acaba de resumir confirma, como lo dicen el Preámbulo de la Constitución, su artículo 1.º y otros textos superiores y numerosas leyes que, con limitaciones conocidas, somos Estado de derecho, respetuoso de la normativa e institucionalidad vigentes. También, que estamos organizados como república democrática en las diferentes manifestaciones de su vida pública.

Por eso hemos sido tierra estéril para la dictadura. La última que tuvimos, entre los años 1953 y 1957, obedeció a circunstancias y situaciones bien particulares: mayúsculo desorden político e institucional interno, cruenta violencia liberal-conservadora, en América Latina había 14 gobiernos militares en razón de la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial, tuvo como modelo social el justicialismo de Perón y sobrevivió económicamente gracias al precio del café (a dólar de la época la libra, por la guerra de Corea).

Finalmente debe agregarse que conviene a todos que se cumpla el artículo 41 de nuestra carta política, conforme al cual “en todas las instituciones de educación oficial o privada serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica” y “el Estado divulgará la Constitución”.

JAIME CASTRO

