¿Democracia o populismo?

Cada campaña presidencial tiene características particulares que marcan sus decisiones y desarrollos. La actual debe definir el futuro político y económico del país. ¿Continuará rigiendo el sistema democrático que siempre hemos tenido, aunque con imperfecciones conocidas que pronto debemos superar? ¿Qué pasará con las garantías que hasta ahora han soportado la confianza empresarial y la inversión extranjera? Son las preguntas, entre otras, que válidamente se formula y debe responder la ciudadanía, pues su decisión no determinará únicamente el relevo en la jefatura del Estado y del Gobierno.

La contienda mayor está entre las dos candidaturas que tienen más opción de ganar la Presidencia. Una de ellas es la de la llamada izquierda, representada por una fórmula populista que Eduardo Lora resume diciendo que “propone soluciones elementales para problemas complejos”.



Conviene recordar que Colombia ha sido tierra estéril para el populismo. En 200 años de vida republicana solo hemos tenido un Gobierno populista que entre 1953 y 1957 tuvo como modelo el justicialismo de Juan Domingo y Evita Perón y se apoyó en la dictadura de Rojas Pinilla, cuando en América Latina, por la Guerra Fría de la época, había más de 10 gobiernos militares y se financió con café a dólar la libra por la guerra de Corea.



Últimamente, el populismo se ha puesto a prueba en Bogotá con alcaldes que no han sido administradores serios de las cuestiones públicas y en países hermanos con resultados que nadie o muy pocos piden que nos sirvan de ejemplo.



Tenemos una sólida tradición democrática, respetuosa del Estado de derecho y las reglas de juego porque somos un país de leyes, partidario del pluralismo político, lo cual nos ha permitido tener gobiernos de centro, izquierda o derecha moderadas, sin ensayos extremistas, saltos al vacío ni golpes de Estado, como ha ocurrido en naciones comparables a la nuestra. Tal condición la hemos conservado a pesar del fuego cruzado de varias violencias y la presencia de diferentes actores del conflicto que vivimos y del narcotráfico, tal como nos lo reconocen calificados analistas extranjeros y países vecinos. Es tan arraigada esa condición que una vez más prevalecerán nuestra vocación democrática y madurez política ante la tentación populista que las compromete y aspira a reemplazarlas por modelos que por sus resultados no pueden replicarse o reproducirse.



La otra candidatura que cada día tiene más opción de triunfo es la de Federico Gutiérrez, que, todo indica, fortalecerá y mejorará desde la Presidencia nuestra condición republicana y democrática. Las calidades de Fico son múltiples. Entre otras, pueden citarse sus realizaciones como alcalde de Medellín. Logró tasas de homicidios inferiores a las registradas durante los 20 años anteriores de su llegada al cargo. Sus inversiones en educación fueron superiores al 20 % de las que se habían hecho en el periodo anterior. En su alcaldía se crearon cerca de 25.000 empresas nuevas. Por todo lo anterior terminó su gestión con una aprobación ciudadana del 86 %.



Es candidato independiente. Nunca ha actuado en la vida pública a nombre de un partido, ni militado en ninguno de ellos. Su gobernabilidad no dependerá del peso de las llamadas maquinarias políticas. La escogencia de su fórmula vicepresidencial fue un acierto. Designó al médico Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva e hijo mayor del exministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por el narcotráfico.



Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia garantizan entonces confianza y merecen el apoyo de quienes no le podemos dar la espalda a la democracia porque queremos vivir en un país en el que quepamos todos los colombianos, como tiene que ser.



JAIME CASTRO



