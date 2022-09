¿Cuál reforma política?

Los proyectos que presentó y presentará al Congreso, los decretos que promulgue y los demás actos oficiales que expida, en estos últimos casos de valor normativo comparable a los anteriores, definirán al Gobierno ante los principales actores de nuestra vida pública.

Los partidos de gobierno sabrán entonces qué políticas defender, y los de oposición, cuáles actos cuestionar. Así se hace efectivo el binomio gobierno-oposición, que concede a quienes ganan o pierden las elecciones el derecho a gobernar y la obligación de hacer oposición. También se garantiza la alternación en el ejercicio del poder si los resultados de las urnas cambian cuando haya nuevas elecciones. Actor principal de este proceso es la opinión ciudadana independiente, que no milita en ningún partido y cuyas determinaciones pueden cambiar los resultados electorales.



Sobre los cambios políticos, institucionales, económicos y sociales que ha ofrecido el Gobierno se conocen sus ideas y propuestas, pero no en relación con la reforma política, de la que se sabe que tendrá como eje la lucha contra la corrupción, pero se ignoran sus posibles desarrollos, a pesar de que puede condicionar el éxito de las demás reformas en que tiene interés el Gobierno.



Capítulo especial de la reforma política debe ser el rescate de la descentralización, que inicialmente produjo resultados aceptables: cambió el mapa político del país, aseguró inversión pública en todo el territorio con la participación de los gobiernos subnacionales en las rentas nacionales y mejoró, entre otros, los servicios de salud y educación, pero con el paso del tiempo buen número de distritos, departamentos y municipios se volvieron feudos podridos que manejan grupos y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas y delinquen, tal como lo han establecido autoridades competentes y denunciado calificados periodistas. Por ello, sin reforma política territorial no habrá reforma política nacional. La primera debe adoptar nuevas reglas para acceder al poder, ejercerlo y controlarlo a nivel territorial, con el fin de colocar a todos los candidatos en por lo menos relativa igualdad de condiciones y combatir irregularidades.



Conviene redefinir el tamaño de las circunscripciones electorales porque las que tenemos, por su tamaño y población, ponen a competir a candidatos válidos ética y políticamente, casi siempre de escasos recursos económicos, con aspirantes cuyo poder electoral se multiplica por los cuantiosos recursos de que disponen. También abren las puertas a la corrupción, pues los candidatos y sus financiadores recuperan las inversiones que hicieron y se enriquecen si logran que el patrimonio público pague el precio de sus indebidas conductas.



Las curules del Senado se disputan entre pocos candidatos pobres contra miles de aspirantes acaudalados. Por eso la campaña menos costosa al Senado vale más de 5.000 millones de pesos, excepción de las que se ganan con voto de opinión. Las cifras cambian, pero la proporción es comparable cuando se habla de alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales. Por eso hay campañas a gobernaciones que valen más de 20.000 millones, y al Concejo de Bogotá, más de 3.000 millones.



Lo anotado justifica tener circunscripciones más pequeñas. El Senado debería elegirse en cada una de las Regiones Administrativas y de Planeación (Rapes) de acuerdo con su población. La Cámara y los diputados, en circunscripciones provinciales que se formen en cada departamento, y los concejales y ediles de las grandes ciudades, en sus localidades o comunas. Para esas nuevas circunscripciones podrán ordenarse listas cerradas, sin voto preferente, y sufragar por candidatos conocidos que establecerían relaciones cercanas entre elegidos y electores.



JAIME CASTRO



