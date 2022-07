Cómo combatir la corrupción

Sancionar las conductas de los funcionarios que malversan de manera deliberada los recursos del Estado o se apropian de ellos en su propio beneficio o el de terceros, así como el proceder de los particulares que incurren en comportamientos comparables, ha sido una preocupación de nuestra vida pública, especialmente de los elegidos que inician sus periodos o deben superar crisis originadas en hechos que alarman.

El rey Felipe II, en pleno verano español, oteaba el horizonte tratando de descubrir las murallas de Cartagena, pues habían costado tantos maravedís a la Corona que debían verse desde El Escorial, en Madrid.



El Libertador Simón Bolívar dictó en 1825 decreto que imponía la pena capital a todo funcionario que, según los valores de la época, malversara más de 10 pesos de los fondos públicos, lo mismo que a los jueces que no aplicaran tan severa norma.



Últimamente los gobiernos han acudido al llamado zar anticorrupción, que, a pesar de sus pobres resultados, terminó convirtiéndose en figura casi que permanente de nuestro ordenamiento.



El presidente Petro ha pedido transformar la Procuraduría en Fiscalía contra la corrupción. Aunque parece ser su pieza maestra en la lucha contra la falta de honradez en el manejo de los recursos públicos, es una propuesta incompleta porque la nueva Fiscalía solo ejercería funciones investigativas y no sancionatorias, o sea, judiciales, que continuarían a cargo de la justicia penal ordinaria, que afronta serios problemas y no han dicho aún qué harían para solucionarlos. También han guardado silencio sobre quién investigará y sancionará los millones de faltas administrativas que a diario se cometen y denuncian, ni sobre la suerte de los funcionarios de la Procuraduría que no acepten hacer parte de la nueva entidad. Estas y otras preguntas pertinentes solo las responderán los proyectos que se presenten al Congreso.



Como la corrupción obedece a situaciones múltiples que la originan, son varias las decisiones que de manera simultánea deben adoptarse para combatirla y sancionarla, como son, por ejemplo, las grandes reformas política y judicial, poco o nada tratadas en la pasada campaña.



De la reforma política hacen parte las de carácter territorial y nacional, que son inseparables por hallarse estrechamente vinculadas. La descentralización que comenzó con la elección popular de alcaldes y otras determinaciones fiscales y administrativas produjo inicialmente buenos resultados, como lo probaron, entre otros, estudios del Banco Mundial y Planeación Nacional. No todos los que se esperaban, pero suficientes para poder decir que ese era el camino y convenía mejorarla y profundizarla. Cuando la clase política nacional se dio cuenta de que departamentos y municipios eran importantes centros de poder burocrático y presupuestal, decidió hacerlos parte de su organización a nivel regional y local. Además, la corrupción generalizada volvió feudos podridos buen número de esas entidades territoriales que manejan clanes y roscas, a veces familiares. De ahí surge la necesidad de adoptar nuevas reglas de juego para acceder al poder del Estado, cómo ejercerlo y controlar a sus titulares.



Algo comparable puede decirse de la reforma judicial porque la Constituyente del 91 eliminó la cooptación, que fue pieza clave del Frente Nacional (ordenó que la política no metiera sus manos en la administración de justicia), pero hemos vuelto a crear una relación cercana entre esas dos instancias, tema y otros de capital importancia sobre los que no se han tenido en cuenta los serios estudios adelantados por la Corporación Excelencia en la Justicia.



Ahí tienen el Gobierno, el Congreso y los partidos retos y desafíos que aún no sabemos cómo van a ser tratados.



JAIME CASTRO



(Lea todas las columnas de Jaime Castro en EL TIEMPO, aquí).