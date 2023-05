El empresariado y el país

Se necesitaba un enfrentamiento desde el Gobierno al empresariado para que comenzáramos a valorar lo que este estamento social significa para el país. Todo arranca con la reforma tributaria, pero continúa con otra serie de medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo: reformas laboral, pensional, agropecuaria, de la salud, de servicios públicos y otras que se vienen, a lo que debemos agregar los frecuentes pronunciamientos del Presidente en sus discursos, comentarios y trinos contra las oligarquías, los empresarios, los banqueros, el neoliberalismo y más.



(También le puede interesar: Lo bueno, lo malo y lo incierto del acuerdo sobre salud)

Respetamos las diferencias ideológicas, políticas y de teoría económica, y entendemos que el voto popular se inclinó a favor del actual mandatario y de sus promesas de gobierno, dándole un mandato que él está autónomamente interpretando. Sus posiciones son bien conocidas de tiempo atrás, de manera que no deberían sorprender anuncios, discursos y declaraciones; lo que preocupa es que las expresiones repetidas contra un sector determinado de la sociedad puedan producir un ambiente de hostilidad y crear, si no un pánico económico, por lo menos un desánimo con efectos negativos en los indicadores económicos. Como se dice, “el palo no está para cucharas” y los factores externos e internos obligan a la reflexión, a un lenguaje moderado y a un permanente diálogo.

En Colombia siempre ha existido mutuo respeto y conductos de comunicación aceptables entre Gobierno, sector político y empresariado, y estos no deberían debilitarse, pues unos y otros estamentos navegan en la misma embarcación y se necesitan mutuamente. Que algunos individuos o grupos empresariales hayan construido capitales de trabajo y organizaciones importantes no es un pecado, si esa construcción se ha llevado a cabo respetando la ley y de manera honesta. Otra cosa es que el sistema político haya favorecido o protegido los intereses de algunos actores en desmedro de la equidad, y que ese favoritismo nos haya privado de un desarrollo armónico como sociedad.

Ojalá no terminemos espantando a quienes se atreven a entrar y mantenerse en el difícil mundo de los negocios limpios. FACEBOOK

TWITTER

El capitalismo nos llegó tarde, pues durante años lo que tuvimos fue un mercantilismo que favoreció a unos pocos; a partir del siglo anterior se fueron creando pequeñas industrias fabriles, un incipiente sector bancario y un segmento de servicios, y —como resultado de la iniciativa particular y de unas políticas económicas ortodoxas y cierto proteccionismo— poco a poco hemos visto crecer una comunidad empresarial importante, aun cuando todavía débil, ya que casi el 90 % de las empresas son de tamaño pequeño, de baja productividad y no enlazadas con las cadenas globales de producción. Hoy contamos con una masa crítica de empresarios en la industria fabril 2G, o 3G, en el campo agropecuario, en los servicios, en la banca y en el mismo ámbito de lo social y lentamente se está incorporando tecnología, aun cuando aún estamos lejos de tener una economía 4G.

Lo que llamamos empresariado —o comunidad de negocios, como lo denominan los anglosajones— es un activo valioso que el país debe cuidar, pues contribuye en alto porcentaje a la creación de riqueza y soporta indirectamente las políticas sociales y de redistribución de ingresos. La participación económica del Gobierno ha crecido en las últimas tres décadas, principalmente en gasto, mas no en la inversión productiva, aunque cuenta con unas pocas empresas productivas, entre las cuales se destaca Ecopetrol. La producción de bienes y servicios para consumo interno y exportación, la generación de empleo y el aporte tributario descansan en los privados, y sería equivocado romper esa pequeña alcancía.

El empresariado, como su nombre indica, es el sector que emprende, innova, arriesga y aguanta los embates del mal tiempo económico, las altas tasas de interés, la devaluación, los frecuentes cambios de la política tributaria, el papeleo oficial y los riesgos inherentes a la actividad privada; destruirlo o desestimularlo tendrá funestas consecuencias para toda la sociedad y nos puede devolver a la ruta de la pobreza. En las sociedades socialistas de bienestar se respeta y cuida la inversión de los empresarios, dentro de reglas que impone el Estado y con políticas serias de distribución de ingresos. En los regímenes de izquierda populista, el empresariado es visto como un enemigo que debe eliminarse o debilitarse, como vemos en el ejemplo de nuestro vecindario, olvidando que es el principal creador y distribuidor de riqueza, es decir, “se está pateando la lonchera”. Ojalá no terminemos espantando a quienes se atreven a entrar y mantenerse en el difícil mundo de los negocios limpios, sería un error fatal, como lo es hacerse el de la vista gorda ante los negocios ilegales, especialmente el narcocultivo y otros negocios conexos.

JAIME ARIAS

(Lea todas las columnas de Jaime Arias en EL TIEMPO, aquí)