Reforestadora Integral de Antioquia,comprometida con la 'No violencia'

Un principio fundacional de la filosofía de la No violencia es la deliberación, la puesta en común de las dificultades que soporta una comunidad y la búsqueda colectiva de soluciones, que implica amplios debates y reflexiones sobre las causas de los problemas y las soluciones más idóneas. En palabras de Sergio Trujillo Turizo, gerente de la Reforestadora Integral de Antioquia, RIA: “Una de las características de la No violencia es saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos como sociedad”.



Pues bien, la muy querida y ubérrima subregión del nordeste antioqueño atraviesa por una grave crisis social, reflejada en un aumento inusitado de hechos violentos, que le ha valido notoriedad a nivel nacional. Es enorme el impacto que en ella ha tenido el conflicto armado, por los grandes niveles de inequidad social que se materializan en elevados niveles de pobreza y miseria de muchos de sus habitantes. Pero es destacable la capacidad de resiliencia de sus comunidades ante las múltiples dificultades que han debido soportar en años recientes.

Todos los habitantes conocen la historia del Ingenio Vegachí, empresa del Departamento que durante muchos años generó oportunidades de empleo y desarrollo integral para ellos y la región. Pero su cierre trajo enormes dificultades. Si hablamos en términos más concretos, este hecho terminó por convertirse en una gran deuda social para con esta comunidad, que algún día se debería compensar avanzando en un urgente proceso de reconciliación y paz integral.

En este escenario y condiciones es que la Reforestadora Integral de Antioquia asume un liderazgo social, en compañía de varias entidades y comunidades, porque como dependencia gubernamental no podía permanecer indiferente, pues allí se asientan sus más ambiciosos proyectos de desarrollo. De manera que, en sintonía con su misión y con el importante papel que desempeña en los municipios que la integran, avanza en diversos procesos tendientes a encontrar salidas a la situación descrita. En consecuencia, se dio a la tarea de impulsar la estrategia Centro Agroindustrial Forestal Verde de Innovación y Desarrollo, CAFVID, asumida como mecanismo para buscar el crecimiento económico y la No violencia, que se desarrollará en el antiguo Ingenio Vegachí.

Para socializar esta estrategia organizó el foro ‘Bosque, Vida, Paz y Noviolencia’, que sesionó el pasado 17 de noviembre en ese municipio.

El boletín de prensa emanado del certamen indica que en ese escenario se dieron a conocer compromisos y articulaciones institucionales para hacerle frente a la situación de violencia en el territorio. Agrega que allí se anunció la construcción inminente del Parque de la No violencia Guillermo Gaviria Correa. Además, trascendió que el municipio se vincula a estrategias de formación de docentes, estudiantes y padres de familia en la Escuela de Derechos Humanos, Paz y No violencia, liderada por la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de la Gobernación de Antioquia, según anunció el alcalde local Deison Ulilo Acevedo.

El foro propiciado por RIA, en alianza con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía del Municipio, sirvió para reflexionar sobre la política pública de paz, No violencia y reconciliación; estrategias, avances y retos en temas de desarrollo sostenible, cambio climático, Ecominería, fortalecimiento de la piscicultura, apicultura, vías terciarias, obras por impuestos, ganadería sostenible, transformación y comercialización de la madera, entre otros temas.

Con la esperada consolidación del Centro Agroindustrial Forestal Verde de Innovación y Desarrollo, con la que está ampliamente comprometida la Reforestadora Integral de Antioquia, se habilita un espacio de operación de estrategias y proyectos para la generación de valor a la madera, y para fortalecer redes productivas que apunten al desarrollo armónico del ordeste antioqueño.

Si unimos esfuerzos en la búsqueda de las transformaciones que demanda la subregión, si se consolida el proyecto CAFVID, si el gobernador y la secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y No violencia mantienen la iniciativa de paz, No violencia y DD. HH. y también si se logra que Vegachí sea reconocido como Municipio No violento, Antioquia tendrá para enseñarle al país un potente ejemplo de cómo se busca la ‘paz total’ que enarbola el presidente Gustavo Petro.

JAIME A. FAJARDO LANDAETA

