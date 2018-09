¿Orquesta sin batuta?

¿Qué está pasando dentro del Gobierno Nacional? Porque una es la percepción al escuchar los pronunciamientos de algunos voceros oficiales –ministros y consejeros– y otra muy disímil, al conocer la postura oficial que, se nos antoja, pareciera haber perdido la batuta de la orquesta.

Es el caso del ministro de Defensa, Guillermo Botero, cuando como preámbulo a su posesión propone que se reglamente la protesta social y luego asegura que está financiada –sin atenuantes– por organizaciones criminales. Que no justifiquen este absurdo con el cuento de que eso son salidas en falso del ministro; es más bien el reflejo del pensamiento típico de personajes que buscan zafarse de ataduras que impiden ejercer el poder sin restricción alguna. Algunos califican el asunto como ‘totalitarismo’; otros aseguran que el personaje está pensando en represión contra quien piense distinto.



Otro caso: el ministro Alberto Carrasquilla entra pidiendo un ‘Sisbén’ para los ricos. Además, para justificar su próximo proyecto de reforma tributaria, asegura que le dejaron un faltante de 25 billones de pesos. Una exageración: esa cifra recoge las expectativas de los ministerios frente a los montos del presupuesto que elaboró el anterior gobierno. El faltante real suma seis billones de pesos.

El mismo Carrasquilla sugiere aplicar el IVA a todos los componentes de la canasta familiar, aumentar la base gravable a quienes devengan desde un millón novecientos mil pesos, y por ende favorecer a los empresarios con rebajas de impuestos. Pero, luego, el presidente sale a decir que lo mejor es cobrar impuestos a las personas que ganen más de cincuenta millones de pesos, y que no se pretende desmontar los subsidios para los más pobres ni, mucho menos, aumentar el IVA a todos los precios de la canasta familiar. El ministro dice entonces que sus opiniones son personales, no de gobierno, como si no hubiera director de orquesta.



Otro más: la ministra de Minas y Energía sostiene impávida que el ‘fracking’ no es tan malo y que se analizará su utilización en la explotación de hidrocarburos. Se sabe que este método contamina las reservas acuíferas del subsuelo. Solo falta que nos diga, con igual desparpajo, que en la explotación minera, el mercurio no es tan malo, que a largo plazo deja grandes beneficios para el país.



El ahora alto comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia –agregados que solo entenderá el Gobierno– dice que hay un compromiso con la paz y la implementación de los acuerdos. Agrega que en relación con los diálogos con el Eln se exige la libertad de todos los secuestrados, el cese de todas las acciones criminales y que aclare si tiene mandos y combatientes en Venezuela; mientras tanto, el Gobierno no nombrará delegados a la mesa de La Habana para continuar con las negociaciones.



Es aceptable que el Ejecutivo quiera introducir cambios en las negociaciones con esa guerrilla, pero que el alto comisionado se limite a presionar por resultados a la contraparte, sin esforzarse por contribuir al logro de las condiciones para el diálogo, evidencia una actitud torpe e incapaz. Le iría mejor si rompe el proceso de diálogos o si concreta una reunión única con el Eln para ventilar las nuevas iniciativas; luego, si no se dan las condiciones, se retira definitivamente de la mesa, o empieza a agotar la nueva agenda si logran unificar criterios. Es que el Gobierno parece olvidar que este es un proceso de paz y no de sometimiento y desarme de la guerrilla.



Otro asunto con manejo errático: cultivos ilícitos, dosis mínima, utilización del glifosato. Podrían discutir la necesidad de reglamentar la utilización del glifosato en productos en que se aplica hace años (café, caña, maíz, etc.) y no servirse del tema como argumento para volver a la fumigación aérea. En relación con la dosis mínima, se ha establecido que las muy ‘novedosas’ propuestas están ya consagradas en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Entonces ¿para qué llover sobre mojado?



Este gobierno tiene que serenarse y entender que son las estrategias, los programas y los planes los que perfilan y dan rumbo a las tareas de gobierno. Y que quienes le hablan a Duque al oído le susurren que el título de estadista se alcanza concretando en el tiempo una gestión acertada, que ese honor no se impone.



JAIME FAJARDO LANDAETA

