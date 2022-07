Antioquia, potencia de vida

Sin duda Antioquia podría convertirse en el departamento más beneficiado del próximo plan de desarrollo del presidente electo, Gustavo Petro, si hay sintonía entre sus objetivos y los intereses de la región y sus autoridades.



En su plan de desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023, el gobernador erigió la vida como derecho fundamental de los ciudadanos. De allí se derivan diversidad de iniciativas en marcha, que evidencian una mirada muy similar a la propuesta por Petro.



A este escenario debemos sumarle la preponderancia que tendrá la implementación del acuerdo de paz, para sacarlo del discurso vacío de la llamada paz con legalidad de Iván Duque. A su vez, los derechos humanos y el DIH ganarán protagonismo, como consecuencia de la preocupante situación de los líderes sociales en Antioquia y el país en general. Por suerte, la Mesa de Garantías Territoriales ha ganado en gestión, gracias al esfuerzo de las entidades que la conforman, entre ellas la Defensoría del Pueblo regional como secretaría técnica, y el liderazgo de la Dirección de DD. HH. de la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia. El sistema de defensa de los líderes y lideresas y sus organizaciones defensoras de DD. HH. registra importantes resultados. Esfuerzo valioso de sus entidades promotoras, en sintonía con los propósitos del presidente electo para lograr que funcione el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pero a la vez garantía para las víctimas y sus familias frente al derecho a la vida.



Protagonismo también para el tema alimentario y la lucha contra el hambre y la miseria que afecta a millones de colombianos. Lo propio para la sociedad del conocimiento, que busca ampliar la escolaridad de la niñez en los municipios y avanzar en aspectos científicos, tecnológicos e investigativos, incluida la gratuidad de la matrícula para los jóvenes de menores recursos.



Ahora bien, con el desarrollo del punto uno de los acuerdos de paz, Antioquia se convertiría en una despensa de alimentos tan grande que cubriría las necesidades de otros departamentos. Porque el tema agrario involucra infraestructura —vías terciarias—, hospitales y clínicas rurales, cambios en la vocación agrícola de las regiones, vivienda, agua —distritos de riego a gran escala, alcantarillado y otros servicios— y supresión de la cadena de intermediación en la distribución de los alimentos que los encarece.



También el nuevo gobierno deberá asumir los costos y dar sostenibilidad a los programas que se diseñen para los municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que buscan impactar los municipios escenario de conflicto y algunos con amplia siembra de cultivos ilícitos.



En cuanto al nuevo modelo de desarrollo económico, que no niega las bases capitalistas que lo sostienen, pero introduce cambios que propicien la equidad y la generación de ingresos para la población de bajos recursos, el gobierno departamental tiene allí una oportunidad: acercarse más a las propuestas de cambio de Gustavo Petro, de la mano de empresarios y gremios económicos. La industrialización se puede acelerar y la pequeña y la mediana empresa se verían impulsadas con un sinnúmero de proyectos de emprendimiento empresarial en todo el territorio. Pero se requiere una mentalidad más abierta del sector privado para entender que la concreción de estas propuestas significará mayores beneficios para los inversionistas y mejores ingresos para los trabajadores.



No es posible abarcar en este espacio el extenso listado de aspectos que demuestran las grandes oportunidades que tendrá la región con las propuestas de gobierno que se han ventilado. Pero debe quedar claro que llegó la hora de ocupar un lugar en el tren del cambio y de las grandes reformas.



Ahora bien, se estaría preparando un paquete de actos legislativos para llevar al Congreso de la República. Esperemos que los parlamentarios electos, en conjunto con el gobernador Aníbal Gaviria, integren el equipo que trabaja en dichos proyectos, para ganancia de Antioquia.



Seguir construyendo la Antioquia y el país que soñó Guillermo Gaviria con la noviolencia y los caminos de reconciliación que hemos recorrido exige que nos integremos a esta ola de cambio que se eleva a otro nivel con el ascenso de Gustavo Petro al poder. De manera que no podemos ser inferiores a ese legado y a las oportunidades que tendremos los antioqueños, así que debemos marchar unidos y convencidos del papel que podemos jugar, al lado de las autoridades, en este histórico ciclo de consolidación de nuestra democracia y de sus instituciones.

JAIME A. FAJARDO LANDAETA

