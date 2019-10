Vivir sin miedo en Bogotá

Fue suficiente vivir un año fuera del país y de la ciudad para sentir, lo digo con mucha tristeza, miedo de salir a las calles en Bogotá.



Nunca había sido tan generalizado el temor de familiares y amigos de andar por la calle con el celular, el reloj, en bicicleta e inclusive en el mismo vehículo, por más asegurado que vaya.



He vivido 49 de los 50 años de mi vida en la capital, y hay que reconocer que el fenómeno de la inseguridad no es de hoy, ha existido siempre, pero nunca había estado tan exacerbado como ahora.

Es muy común que amigos y familiares le digan cuando uno sale de la casa o la oficina: no saque el celular en la calle. No tenga visible el reloj (vaya en carro, TransMilenio o taxi). Verifique las placas del taxi que lo recoge. Atento a la ruta que tome el vehículo. Cuidado con el servicio que use para solicitar transporte, son peligrosos. No hable por celular en el centro comercial, pues lo están chequeando para robarlo a la salida. No lleve el morral a las espaldas. Trate de no parar en los semáforos cuando vaya en bicicleta. En fin, cuando uno sale a la calle está más que ‘atemorizado’. ¡Esto no puede ser posible!

Bogotá nunca ha sido la ciudad más segura, pero tampoco podemos permitir que el deterioro haya llegado a esta magnitud y se sienta tanta impotencia. Es triste registrar que los ciudadanos en la capital viven con miedo.



Es muy común observar que las autoridades de turno siempre saquen estadísticas para demostrar que las cosas no son como la sienten los ciudadanos. El alcalde o hasta el mismo presidente de la república —lo digo por experiencia propia—, basados en las cifras que entrega la Policía o el Ministerio de Defensa, creen que el problema es de percepción de la gente y que no es una realidad.



Es indignante que las autoridades hablen de reducción de hurtos, atracos y violencia cuando todos los días vemos o escuchamos del robo, atraco o muerte violenta de algún conocido, familiar o amigo. Todos, sin excepción, en esta ciudad de manera directa o indirecta hemos sido víctimas de la inseguridad capitalina.



Pensé que mi círculo cercano exageraba, pues el problema de inseguridad siempre ha estado. Pero en una semana vi cómo en menos de 2 minutos le robaron dos llantas a un carro en la zona de Cedritos, escuché al tío que me contó cómo le robaron el carro a su hija cuando estaba entrando al garaje de su casa en la calle 78 con 20, y Vi las tristes imágenes en el noticiero de un muchacho herido, casi de muerte, con arma blanca por robarle el celular.



¿Cuál es la solución? Mucho se ha diagnosticado sobre los problemas de inseguridad, y ahora resulta más fácil justificar la situación por la masiva presencia de venezolanos en las calles de Bogotá y de todas las otras ciudades del país. Ese puede ser parte del problema, pero no lo es todo.



El problema va mucho más allá, y esa debería ser la prioridad de los candidatos a la alcaldía. Sin embargo, la campaña está más centrada en los ataques de unos contra otros, y frente a este tema la pobreza ha sido absoluta.



En las propuestas de los candidatos se nota que ninguno se ha tomado el trabajo de hablar directamente con la comunidad para conocer los problemas de primera mano en las calles de los barrios. Es ahí, en esa Bogotá profunda, dónde están los problemas.



No he visto a ningún candidato a la alcaldía de Bogotá hablando con las Juntas de Acción Comunal. Son esos líderes quienes lidian día a día con problemas tan sensibles como el de la inseguridad.



Señores candidatos, ya está tarde para escuchar a la comunidad y construir sus programas. Pero ojalá quien gane no se quede encerrado en el Palacio de Liévano. Ojalá el que gane las elecciones este domingo salga a recorrer los barrios de la ciudad y a escuchar los problemas de inseguridad para combatir de raíz el problema.



¡En Bogotá queremos vivir sin miedo!