Reina la incertidumbre

No hay nada más perjudicial para un país, para la sociedad, para las empresas y para los hogares que la incertidumbre.



Hoy, Colombia está llena de incertidumbres. Muchas de ellas infundadas, pero originadas en tantas cosas que vemos y oímos en las redes y que reproducen, sin mayor rigor, los medios masivos de comunicación.

Aún es incierto saber cuándo se encontrará la vacuna contra el covid-19 y también lo es saber cuándo llegará a Colombia. Mientras tanto está latente el miedo sobre la posibilidad de contagio, de afectar a familiares y, en el peor de los casos, de fallecer.



Pero la incertidumbre también es grande frente a la situación de la economía, en especial frente al trabajo y el ingreso. Las personas que no han perdido el trabajo, todos los días cruzan los dedos para no ser despedidas. Las que ya lo perdieron o tienen los contratos suspendidos ruegan para que la situación se normalice y puedan recuperar su ingreso.



Lo más preocupante es que el panorama no es alentador y desde ya se comienza a hablar de una lenta y demorada recuperación de la economía, más aún cuando no se ve muy pronto el hallazgo del antídoto.



Los organismos multilaterales han empeorado los pronósticos para el mundo, América Latina y Colombia. El Gobierno, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, admite que el desplome será de -5,5 % y un desempleo cercano al 20 % este año.



En medio de este camino lleno de incertidumbres, en nada favorecen los mensajes confusos y los “agarrones” entre empresarios y trabajadores, y menos entre el Gobierno Nacional y los alcaldes y gobernadores.



La incertidumbre aumenta cuando se escucha al presidente Duque decir, en la televisión, que se mantiene el aislamiento obligatorio, pero se da vía libre a más sectores para que reabran y haya recuperación de la economía, en medio de un reporte diario de contagios y muertes por el coronavirus que aún están lejos de mostrar una tendencia a la baja. En fin, el ciudadano hoy tiene mucha incertidumbre, desconfianza y no logra entender para dónde vamos.



La gran preocupación es no perder el empleo o cómo recuperarlo para aquellos que ya lo perdieron. La angustia de miles y miles de hogares es qué hacer para no perder o recuperar el ingreso.



Insisto en que el Gobierno se ha quedado corto con los planes de apoyo, en especial a la clase media y vulnerable, que día a día libra una fuerte batalla para no descender. El Gobierno en todos sus niveles, empresas y trabajadores deben unirse para construir una solución en la que todos pongan y así garantizar que millones de ciudadanos, de todos los niveles sociales, tengan un ingreso aceptable que les reduzca la incertidumbre.



Existía una propuesta al interior del Consejo Gremial hecha por un grupo de empresarios para garantizar un ingreso de 300.000 pesos mensuales a cinco millones de familias vulnerables entre julio y diciembre de 2020. Este aporte significa el doble de lo que hoy reciben con el Ingreso Solidario. El costo de esta iniciativa era de $ 10,8 billones. La financiarían entre los empresarios, las cajas de compensación y el Gobierno.



Al final, la propuesta quedó en un catálogo de buenas intenciones. En estos días se barajan nuevas opciones entre los gremios y el Gobierno. Ojalá se encuentre una salida pronto.



#ConTodoRespeto: frente al pulso entre salud y economía creo que lo va ganando esta última. La decisión del Gobierno es reabrir en medio del aumento de contagios y muertes. Ese parece ser el camino que tomó Colombia.



J. J. OCAMPO