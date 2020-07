¿Nos estamos equivocando?

Las reiteradas menciones del presidente Iván Duque y las decisiones gubernamentales adoptadas desde abril parecen indicar que Colombia optó por el modelo de reabrir sectores de la economía en medio de un período de altos contagios y un aumento en el número de muertos a causa del virus.

El futuro se encargará de juzgar si este fue un buen camino. En medio de tanta incertidumbre resulta un poco irresponsable juzgar si esa era la ruta a seguir. No obstante, los ciudadanos no entienden cómo se habla de pilotos de reactivación y de apertura de vuelos, restaurantes y hasta iglesias cuando día a día crecen los números de personas afectadas y fallecidas frente a una muy limitada capacidad de las UCI.



En sus intervenciones, el presidente no deja de mencionar que Colombia no puede quedarse confinada hasta que aparezca una vacuna y que es necesario recuperar la vida productiva. Por eso desde finales de abril habló de “aislamiento inteligente” y permitió abrir la industria manufacturera y el sector de la construcción.



Posteriormente, en mayo y junio se han decretado 44 excepciones al aislamiento y ya están reabiertos centros comerciales, peluquerías, restaurantes para comprar y llevar, prestaciones de servicios, días sin IVA, entre muchas otras actividades más.



Todo apunta a que la recuperación de la vida productiva ha comenzado a arrojar señales, débiles aún, de mejoría en varios indicadores. Todavía los saldos están en rojo, pero con mejoría frente a abril.



Según el último reporte del Dane, la producción industrial en mayo cayó 26 por ciento, pero venía de un desplome de 35 por ciento en abril. Similar comportamiento pasó con las ventas y el empleo.



El último reporte del BBVA sobre evolución de la economía concluye que la flexibilización del confinamiento ha mejorado la actividad económica, si bien ha tenido matices entre ciudades y sectores.



Desde mediados de abril, la economía ha transitado por un gradual proceso de recuperación. Por ejemplo, el índice de consumo de energía de hogares, comercio e industria pasó el 10 de abril de 81,1 a 94,8 en mayo, según reporte del BBVA.



El consumo de los hogares muestra una leve recuperación con los aumentos de las ventas en los dos días sin IVA y, según la firma Radar, los hogares en junio gastaron 58,4 billones de pesos, presentando un crecimiento del 3,2 por ciento en pesos corrientes frente a junio de 2019.



No obstante, si bien hay leves mejorías, aún no es suficiente para cantar victoria. De acuerdo con el último pronóstico de la Cepal, la economía caerá 5,7 por ciento por este año.



Aunque después de la reapertura se podría decir que hay signos que muestran algo de recuperación, esta todavía es muy débil y persiste la expectativa de cuándo se dará el rebote de la economía. Es por esto que la mayoría de gremios y analistas piden al Gobierno no permitir un nuevo cierre total del país o de las principales ciudades porque se llevaría por delante esta tímida recuperación.



Sin embargo, esta historia tiene otra cara. Desde el 27 de abril, cuando se inició con la recuperación de la vida productiva, la curva que no para de subir es la de contagios y fallecidos por coronavirus. En ese momento, al reactivarse los sectores de la construcción y la manufactura, el número de colombianos afectados era de 5.949 y se registraron 296 fallecidos. Un mes después, 30 de mayo, la cifra de contagios ascendió a 28.236 y se presentaron 750 fallecimientos.



Ya a partir de junio se permitió la apertura de centros comerciales, actividades inmobiliarias y otras. También se exceptuaron los servicios de peluquería, parqueaderos públicos para vehículos, museos y bibliotecas. En un mes, el 30 de junio, ya se tenían 97.846 contagios y 3.334 muertes.



Y ahora, al 16 de julio, son 173.296 los contagios y 6.029 los fallecidos. En otras palabras, desde el momento en el que se decidió iniciar gradualmente la reactivación económica, las pérdidas de vidas saltaron de 296 a más de 6.000, ¡veinte veces más!



Como se observa, no hay cómo desconocer que en la medida en la que se recupera la vida productiva suben como espuma los contagios y las pérdidas de vidas, y ello sin llegar aún al pico de la pandemia en Colombia.



Solo para poner un ejemplo, España duró tres meses aislada y solo reabrió cuando el número de recuperados era superior al de contagios. En Colombia comenzamos a abrir después de un mes larguito de cuarentena estricta y justo cuando estaba en ascenso la famosa curva. ¿Nos estamos equivocando?



Si bien esta situación no es uniforme en el país, el presidente Duque no puede perder lo poco que había ganado al principio de la crisis por el simple hecho de sobreponer la economía sobre la salud. Reitero que un cierre total de 14 días en las ciudades críticas seguro afectará la economía, pero salvará vidas y podrá frenar contagios para reactivarnos con menor incertidumbre.



#ConTodoRespeto: no escuchar recomendaciones de las asociaciones médicas y científicas sobre extremar las medidas en este momento, como, por ejemplo, cerrar Bogotá, es como no hacer caso a los militares en el campo de batalla.



J. J. OCAMPO

Periodista especializado en economía