La crisis tocó a todos, y todos necesitan apoyo

Nunca pasó por mi cabeza que Colombia y el mundo entero estuvieran encerrados huyendo de un enemigo invisible pero lo suficientemente dañino para la humanidad. Muchas veces cerramos los ojos y nos imaginamos estar en una de esas películas de Hollywood llenas de ficción.



Es una realidad que nos cogió y nos está golpeando a todos sin distingo. Esta crisis no es producto de una coyuntura económica puntual que afectó a un determinado sector como el hipotecario a finales de los 90 en nuestro país, o al financiero en Estados Unidos en 2008, o la provocada por el desplome de los precios del petróleo en 2014.

Esta es una pandemia que tiene en jaque al planeta entero, y desde ya se vislumbra una recesión mundial, como lo previó el propio Fondo Monetario Internacional. En otras palabras, aquí hay que pensar en un segundo Bretton Woods, el acuerdo firmado para reconstruir la economía después de la Segunda Guerra Mundial.



Ya habrá tiempo de hablar de estas medidas que vendrán en el planeta y en Colombia para salir adelante entre todos.



Por ahora miremos nuestra situación. Es muy loable el interés del Gobierno Nacional y local de tender de inmediato la mano a la población más pobre. Nadie va a discutir las bondades y la necesidad del plan de choque para apoyar a esas familias que dependen del rebusque diario, en un país de tanta informalidad, y a todos los beneficiarios de los programas de asistencia social.



También son muchos los anuncios en el sentido de apoyar a las empresas grandes y medianas para que puedan pasar esta situación y tratar de mantener, por ejemplo, la planta de personal. Seguro que muchas empresas lo van a hacer, pero sin duda los microempresarios y emprendedores van a tener muy difícil la opción de endeudarse para pagar nómina. Esta crisis no está discriminando, está afectando a toda la sociedad.



De acuerdo con la nueva escala social, en pobreza está el 27 por ciento de la población colombiana; vulnerable, el 39,8 por ciento; clase media, 30,8 por ciento, y clase alta, 2,4 por ciento, lo que significa que el grueso de la población está en la mitad de la tabla.



No solo los extremos, es decir, los pobres y los empresarios, pueden ser los beneficiarios de los programas del Gobierno Nacional y los mandatarios territoriales. Las ayudas no pueden quedarse en los estratos 1 y 2 o en el nivel empresarial, que de por sí goza de grandes beneficios tributarios.



Así las cosas, aspectos como tarifas de servicios públicos, pago de impuestos y valorizaciones, estabilidad laboral y subsidios deben tener en cuenta a esa clase media y media alta de estratos 3, 4 y 5 que está sintiendo con rigor los efectos de la crisis.



Por ejemplo, un emprendedor que tiene un negocio pequeño, que ni siquiera clasifica como pyme, completará un mes sin poder abrir su establecimiento, debe pagar arriendo, proveedores y los dos o tres empleados que tiene.



¿Cómo hace el dueño de un salón de belleza, una papelería o una miscelánea, de un barrio que debe pagar un arriendo de 2 0 3 millones de pesos por un local, tiene cinco empleados, paga servicios públicos y va a completar un mes sin atender público?



¿Qué pasará con ese propietario del local o la vivienda al que no le pagan el arriendo y del cual sustenta su ingreso familiar?



Y ni hablar de las personas dedicadas al montaje de eventos, asesorías profesionales, consultorías y servicios especiales que han visto cómo en el último mes han sido cancelados todos los contratos porque se derrumbaron los proyectos.



Como estos hay muchos ejemplos, hay miles y miles de casos en todos los sectores de la economía.



Para este tipo de personas, a excepción de los alivios de algunos bancos que aplazan el problema y de algunos municipios y departamentos que simplemente corrieron el plazo para pagar impuestos, no hay ningún plan concreto del Gobierno.



Los casos mencionados no clasifican ni en los niveles más pobres de población que reciben todo tipo de apoyos ni tampoco son empresarios que reciben otros alivios.



¡La crisis está golpeando a todos, y todos necesitan apoyo!



#ConTodoRespeto devolución del IVA a los más pobres se convierte en la cuota inicial de la próxima reforma tributaria que gravará con ese impuesto toda la canasta familiar y que ha sido la obsesión desde hace más de 15 años del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



J. J. OCAMPO