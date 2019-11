Algunas preguntas, viejo

La salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero, no puede convertirse en el punto final de un tema que seguro tendrá graves repercusiones para el exfuncionario y para el propio gobierno en el contexto nacional e internacional.



Con la caída del ministro Botero no se pueden dejar de hacer las preguntas que aún están pendientes de respuesta por parte de la cúpula militar, la Fiscalía y el Gobierno. Creo, sin temor a equivocarme, que sobre este tema faltan muchas verdades por conocer.

Veamos algunas preguntas que merecen respuesta:



– ¿Cuántos son los niños que cayeron en el bombardeo?



– ¿Después del operativo ejecutaron menores como lo denunciaron habitantes de la zona?



– ¿Cuál fue la información de inteligencia que entregaron al presidente, Iván Duque, para autorizar el operativo que él mismo calificó de meticuloso e impecable?



– ¿Después de un operativo de esa magnitud no son los militares los primeros en llegar a la zona para hacer un barrido y observar lo que pasó?



– ¿Al llegar al sitio del bombardeo, así como identificaron de inmediato al cabecilla, no se dieron cuenta que, por lo menos, había una niña de 12 años?



– ¿Si tuvieron tiempo para organizar el armamento y hacer el listado de los caídos para entregar reporte a los medios de comunicación, no supieron que habían caído 8 menores?



– ¿Quién le entregó al presidente Duque el primer reporte del resultado del bombardeo?



– ¿Cuál fue ese primer reporte que le entregaron al presidente Duque del operativo?



– ¿Qué pasó entre 29 de agosto, día del operativo, y el 5 de noviembre cuando el senador Roy Barreras denunció el caso?



– ¿Quién le informó a la familia de los menores sobre lo sucedido?



– ¿Por qué la Fiscalía solo expidió el comunicado confirmando los 8 menores muertos un día después del debate en el Senado?



– Si la Fiscalía dice, en ese comunicado, que ya había entregado varios cuerpos a los familiares, ¿por qué no le comunico en ese momento al Gobierno?



– ¿Ni la Fiscalía ni los militares se comunicaron con los familiares de los menores para saber qué había pasado, qué sabían los padres de las andanzas de sus hijos?



– Dado que se trata de la muerte de menores, ¿la Fiscalía ya abrió alguna investigación o dio traslado a la Justicia Penal Militar?



En fin, son muchos los interrogantes aún por responder frente a este caso puntual del bombardeo. Una vez publicadas estas preguntas, bienvenidas todas las que se ocurran a los lectores.



#ConTodoRespeto: Y para que no digan que soy un “mamerto”, quiero dejar muy claro que estoy de acuerdo con la mano dura contra los bandidos y con más rigor contra los disidentes. Pero hay que hacerlo con inteligencia.