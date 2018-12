Retos de la nueva Dirección de la Policía

El primer reto que tiene la nueva Dirección de la Policía Nacional es conformarse y comportarse como un equipo de trabajo en el que, bajo el liderazgo del director, el general Óscar Atehortúa, se definan el rumbo y las prioridades en materia de seguridad, de acuerdo con los lineamientos del presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, y los demás directores, sin tener agenda propia, acaten y trabajen en la consecución de los logros propuestos para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

El segundo reto es el compromiso que adquirió el Gobierno con EE. UU. de reducir los cultivos ilícitos en un 50 por ciento, compromiso que involucra a la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, las instituciones de desarrollo social del orden nacional y territorial y las comunidades. Se requiere trabajo en equipo si se quiere adelantar una estrategia integral de sustitución de cultivos y no repetir la historia de incremento de los cultivos ilícitos.



El tercer reto tiene que ver, en parte, con el anterior y es garantizar la seguridad de los ciudadanos en las áreas rurales. En este campo, hay que anotar que los homicidios están creciendo, en especial en las áreas rurales, como es el caso del norte y nordeste antioqueño, el bajo Cauca, Catatumbo, la frontera con Ecuador, Urabá y algunas regiones del Llano, entre otros territorios, donde las bandas criminales, el Eln y las disidencias de las Farc vienen operando y creciendo.



Hay que anotar que, predominantemente, las Fuerzas Militares tienen presencia en las áreas rurales. En este sentido, es necesario darles facultades para que puedan cumplir cabalmente con las funciones que les garanticen a los ciudadanos su seguridad en esos territorios; de lo contrario, la Policía tendrá que hacer presencia y copar estos territorios, y en este momento es casi que imposible que eso suceda por falta de personal.



El cuarto reto es la garantía de seguridad de los ciudadanos en las áreas urbanas, sobre todo en las ciudades capitales, en lo que tiene que ver con los hurtos, que es lo que más los está afectando. Hoy, la mayoría de los alcaldes de las ciudades están exigiéndole al Presidente más policías, y en este campo va a ser casi que imposible satisfacer a la gran mayoría porque no hay cómo crecer con nuevos policías. En este caso, es prudente y mejor explicarles a los alcaldes las dificultades para aumentar los policías y concentrarse en los procesos de profesionalización de las labores de investigación criminal e inteligencia, en el fortalecimiento técnico y la capacitación y motivación de los policías, que prestan mejores servicios de seguridad todos los días en las calles.



El quinto reto está en armonizar la hoja de ruta que la Policía tiene para mejorar la seguridad de los ciudadanos con las futuras políticas integrales. Una, la de seguridad y convivencia, que se elaborará bajo la dirección del DNP con las demás instituciones del Estado que tienen que ver con estos temas; y la política criminal, que se elaborará a instancias del Consejo de Política Criminal, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia.



El sexto reto tiene que ver con recuperar lo perdido en materia de opinión favorable. Según la Encuesta Gallup, hasta comienzos del 2011, la Policía tenía una opinión favorable por encima del 70 por ciento, favorabilidad que fue disminuyendo hasta situarse hoy por debajo del 50 por ciento por varios motivos, pero en particular porque una proporción importante de ciudadanos se sienten hoy inseguros en las calles, no tienen confianza en la institución y porque consideran que existen problemas de corrupción en algunos miembros.



Finalmente, hace algunos días escribí una columna titulada ‘Presidente, la Policía...’, que trata algunos problemas que hoy afronta la Policía y recomiendo leerla para completar los retos que hoy tiene la nueva Dirección.



HUGO ACERO VELÁSQUEZ