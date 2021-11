¿Por qué esperar a que la maten?

Con la decisión del juez de garantías de enviar a prisión domiciliaria a Andrés Rivera, quien habría quemado a su pareja, Laura Vanesa Rincón, por "negarse a lavar unos platos", se manda el mensaje de que atentar contra la vida de una mujer no es un riesgo para la sociedad. En esta tentativa de feminicidio, a quien hay que proteger es a la víctima con la privación de la libertad en centro carcelario del victimario, ya que existen altas probabilidades de que la vuelva a lesionar o la asesine, inclusive.



Este tipo de decisiones judiciales se dan porque el marco normativo las permite y porque esa normativa y su aplicación no tienen en cuenta la perspectiva de género, lo que hace que la mayoría de jueces traten esta violencia como lesiones personales y homicidios comunes y no como tentativa de feminicidio y feminicidio.



Hasta hace menos de 10 años no se hablaba de feminicidio, se decía que era un asesinato que se ejecutaba en medio de "ira e intenso dolor" y no se juzgaba al victimario como correspondía. Hoy, aunque hace falta, se ha avanzado y han sido los grupos feministas los que, en su lucha, han logrado posicionar la perspectiva de género para abordar estos hechos de violencia.



Pero esto también pasa con la seguridad, en la que su accionar se ha centrado predominantemente en los hechos de violencia y delincuencia que suceden en lo público, abordando estos problemas en el ámbito privado desde el bienestar y no desde la seguridad que deben tener las mujeres, niños y niñas en los hogares.



Problemas como violencia intrafamiliar, feminicidio y abuso sexual hasta hace muy poco hacen parte de los indicadores de seguridad, pero no se cuenta con indicadores desagregados, y mucho menos se tiene información sobre violencias hacia poblaciones trans, LGBTI y ciudadanas y ciudadanos en actividades sexuales pagas.



Hay que reconocer que en Colombia todavía la estructura institucional para atender la violencia en contra de las mujeres y de género es muy incipiente. Desde el Poder Ejecutivo nacional y local, estos temas siguen siendo manejados por los despachos de las ‘primeras damas’, las instituciones que tienen que ver con el bienestar de las familias y unas pocas consejerías y secretarías de la Mujer. La legislación no es tan clara en términos de identificación y atención de los diversos tipos de violencia en contra de las mujeres y de género, y cuando grupos feministas y algunas congresistas proponen avances en estas materias, en el Legislativo los trámites son lentos y con muchas trabas.

En materia de seguridad, hace falta avanzar en la creación de institucionalidad nacional y local para liderar y atender estos temas. En todas las instancias de gestión de la seguridad, como consejos de seguridad, comités de orden público, planes de seguridad y fondos, etc., debe haber perspectiva de género y participación de las mujeres. Pero no basta con esto, es necesario que todas las instituciones de seguridad y justicia se pregunten sobre la perspectiva de género con que diseñan y ejecutan sus políticas, y más aún, cómo la perspectiva de género está presente en su composición y funcionamiento.



Finalmente, no basta con atender de manera adecuada la tentativa de feminicidio o el feminicidio, es necesario prevenirlo, porque hasta ahora se ha avanzado en identificar a los victimarios y esclarecer este delito. Es necesario, como lo están haciendo en Bogotá distintas autoridades de seguridad y justicia, no solo identificar al feminicida, detenerlo y condenarlo, sino reconocer y atender los más de mil casos de mujeres en riesgo alto de feminicidio.



Hace unos días participé en el Foro Internacional sobre Violencias de Género: ‘Mujer somos todos’, organizado por la Alcaldía de Cali, donde se presentaron una serie de políticas que vienen ejecutando algunos gobiernos locales, que muestran que se va por buen camino en materia de prevención y atención de las violencias en contra de las mujeres y de género.

