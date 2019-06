Pandemia que se hace visible

La violencia contra las mujeres puede ser considerada una pandemia que se extiende a largo de los países y afecta a casi todos los individuos, independientemente del estrato social a que pertenezcan. Una violencia todavía oculta que apenas se está conociendo con el incremento de las denuncias y, junto con la violencia contra los niños, niñas y adolescentes (NNA), es la causa más importante de la violencia en general, por encima de la marginalidad y la pobreza.

Según un informe presentado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que compara los años 2017 y 2018, los homicidios de mujeres aumentaron en un 2,1 por ciento. Se pasó de 940 casos en 2017 a 960 en 2018, muchos de ellos seguramente feminicidios o femicidio, definido como el acto de violencia extrema contra las mujeres por su condición de ser mujeres. Ojalá, en poco tiempo, Medicina Legal desagregue de los homicidios los feminicidios, para mejor comprensión y tratamiento de este grave problema.



Pero no solo se incrementaron los homicidios; los presuntos delitos sexuales aumentaron en un 11 por ciento. Se pasó de 20.072 casos atendidos en esta institución en 2017 a 22.304, la violencia de pareja superó los 42.000 casos, la violencia interpersonal casi llega a los 40.000, y la violencia intrafamiliar aumentó, llegando a 16.810 casos reportados por el instituto.



Este panorama de violencia grave contra las mujeres es solo una pequeña muestra de lo que realmente sucede en el país, en la medida en que muchos casos no llegan a Medicina Legal, algunos son reportados a otras instituciones o simplemente no son denunciados. La Nación, los departamentos y los municipios todavía deben hacer grandes esfuerzos para incrementar la denuncia y la atención de estos hechos. Por ahora, la meta debe ser seguir incrementando las denuncias, mejorar la atención y promover el cambio de los comportamientos machistas que están en la base de esta problemática.



En este último campo, la Asociación Afecto, en medio de todas las acciones que desarrolla para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y los NNA, viene promoviendo el diseño de un aplicativo para evaluar el nivel de riesgo en que se encuentran muchas mujeres en su relación de pareja, con base en una escala preliminar elaborada por la periodista Pauline Friedman Phillips, de ‘Los Angeles Times’, en su columna de consejos ‘Querida Abby’.



La escala, que debe ser contestada con ‘nunca’, ‘una vez’, ‘a veces’ o ‘casi siempre’, contiene una serie de preguntas con relación a su pareja, tales como: ¿sufre de celos intensos? ¿Es controlador? ¿Quiere aislarla de su familia y amigos? ¿Usa la fuerza durante las relaciones sexuales? ¿La ha maltratado físicamente? ¿La amenaza con violencia? ¿Es cruel con los niños? ¿Es cruel con los animales? ¿La acusa de todo? ¿Le controla su dinero? ¿La denigra? ¿La descalifica? ¿Toma decisiones por usted? ¿Tiene malas relaciones con su propia madre? ¿Quiere que usted deje su trabajo? ¿Consume alcohol en exceso o consume drogas psicoactivas? Y otras preguntas con las cuales se determina el nivel de riesgo de ser lesionada y, en algunos casos, asesinada.



Preguntas y respuestas que van marcando el riesgo bajo, moderado o alto a que están expuestas las mujeres que contesten la aplicación y, con la ayuda de un especialista, podrán determinar si es prudente seguir o cancelar la relación a tiempo, antes de que sea demasiado tarde.



Muchas de las respuestas obtenidas al contestar el aplicativo son las que aparecen de manera recurrente en las declaraciones de mujeres maltratadas y abusadas, situación que podría evitarse si se hicieran y contestaran estas preguntas cuando la relación apenas está comenzando.



Ojalá la Asociación Afecto logre realizar y poner en práctica este aplicativo, que seguro salvará muchas vidas.



