No solo el Inpec es el problema

La suerte del manejo de las cárceles ha estado marcada por los constantes cambios del Ministerio de Justicia desde su creación. En 1810 se encuentra la primera Secretaría de Gracia y Justicia, que hacía parte del Consejo Ejecutivo de la Junta Revolucionaria de Santafé de Bogotá, y solo en 1890 nace el Ministerio de Justicia como entidad autónoma (Ley 13 de 1890), que entre sus funciones tenía todo lo relativo a establecimientos de castigo. Sin embargo, este ministerio tuvo una vida corta, en 1894 la Ley 11 lo suprimió.

En 1914, la Ley 35 crea la Dirección General de Prisiones, adscrita al Ministerio de Gobierno. En esa época los municipios recluían a los detenidos en casas viejas sin servicios públicos y en el plano nacional solo funcionaba la Penitenciaría de Cundinamarca, que tenía un hacinamiento por encima del 300 por ciento.



En 1945, la Ley 68 revivió el Ministerio de Justicia y las cárceles volvieron a estar bajo su dirección. Con la Constitución de 1991, a través del decreto 2160 de 1992, se fusiona la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



En 2003, el gobierno de Álvaro Uribe, a través de la Ley 790 de 2002, fusionó el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior. En 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos los volvió a separar, quedando el Inpec dedicado a garantizar las medidas de seguridad, reclusión y resocialización, y se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con la función de disponer y operar los bienes, la prestación de servicios y la infraestructura para el funcionamiento adecuado de los centros penitenciarios y carcelarios (Ley 1444 de 2011).



Todos estos cambios no han logrado que las cárceles cumplan con su función y se eliminen el hacinamiento, la corrupción y la violación de los DD. HH. que persisten desde la creación de los presidios en 1837. Las distintas reformas solo han cambiado uniformes, brazaletes y creado nuevas instituciones, sin cambiar el personal, sin profesionalizarlo y sin que se haya fortalecido la institucionalidad como corresponde.



Aquí se requiere una reforma profunda, como lo planteó el editorial de EL TIEMPO el pasado 21 de marzo, pero no solo del Inpec, también hay que involucrar a la Uspec y al Ministerio de Justicia, que hoy tiene poco control e incidencia sobre estas dos instituciones. Se requiere una reforma que ataque la corrupción, que saque y sancione de manera ejemplar a los corruptos, que profesionalice a todo el personal operativo y administrativo y que estudie la conveniencia legal y administrativa de tener sindicatos armados que en muchos casos se han convertido en refugio de corruptos a través del fuero sindical.



En 2017, el Departamento Administrativo de la Función Pública elaboró un trabajo sobre los sectores de Defensa y Justicia, en el cual se formuló una propuesta para solucionar estos problemas. La han conocido, desde ese año, los distintos ministros de Justicia y la han considerado buena, pero se requieren voluntad y liderazgo político del Presidente para ejecutarla. Es una propuesta que inclusive el propio Inpec la había formulado de manera general en 2011 dentro de cinco alternativas para solucionar los consuetudinarios problemas, pero que no se tuvo en cuenta, prefirieron seguir en la misma condición ineficiente y corrupta.



El actual gobierno, como lo dijo el presidente Iván Duque, va a elaborar una reforma del sistema carcelario y penitenciario; seguramente no tendrá el tiempo suficiente para sacarla adelante, pero puede dejar una propuesta de reforma profunda y bien sustentada para que el nuevo Gobierno y el Congreso la aprueben.



HUGO ACERO VELÁSQUEZ



